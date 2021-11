UFC: McGregor vers un combat face à Chandler en 2022

Absent de l’UFC depuis sa défaite et une grave blessure contre Dustin Poirier en juillet, Conor McGregor a répondu lundi au défi lancé par Michael Chandler. Les deux stars du MMA ont ouvert la porte à un combat choc en 2022.

Recruté par l’UFC pour prendre le contrôle de la catégorie des poids légers, Michael Chandler connait de débuts compliqués dans l’octogone. Avec deux défaites en trois combats au sein de la prestigieuse organisation, dont la plus récente ce week-end face à Justin Gaethje, l’Américain de 35 ans ne compte pas abandonner.

Histoire de rapidement faire parler de lui et convaincre Dana White de lui accorder une nouvelle chance pour la ceinture détenue par Charles Oliveira, "Iron" a publiquement défié la superstar Conor McGregor. Et bonne nouvelle, l’Irlandais semble bien parti pour relever un tel défi.

>> Le meilleur du MMA est en exclusivité sur RMC Sport

Les deux combattants sont chauds

Dans la foulée de sa défaite par décision unanime contre Justin Gaethje lors du spectaculaire UFC 268, Michael Chandler a posté une photo d’un face-à-face entre lui et Conor McGregor avec une légende des plus explicites: "2022".

Ni une, ni deux, la superstar irlandaise a réagi sur les réseaux sociaux d’un message assez positif destiné à l’Américain aux 22 victoires (17 avant la limite) et 7 revers en MMA.

"Je pourrais éventuellement être partant suivant les conditions, pour sûr, a lâché l’ancien double champion UFC chez les poids plumes et les poids légers. Super combat l’autre nuit Mike, félicitations!"

Là encore, la réponse de Michael Chandler n’a pas traîné: "Merci Monsieur. Ce serait avec plaisir. À bientôt."

Conor bientôt apte à combattre?

Ancien grand rival de Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor traverse lui aussi une période un peu plus difficile au sein de l’UFC. Depuis octobre 2018 et sa défaite contre l’invincible Daghestanais aux 29 succès en MMA, "The Notorious" n’a combattu qu’à trois reprises. Après une victoire expéditive contre Donald Cerrone, l’Irlandais a subi deux grosses désillusions cotre Dustin Poirier.

Durement blessé à la jambe lors de la plus récente, le 10 juillet dernier, Conor McGregor a depuis travaillé d’arrache-pied pour retrouver la forme. Si bien qu’un retour en 2022, face à un Michael Chandler revanchard pourrait lui donner l’occasion de retrouver le devant de la scène pour autre chose que ses frasques en-dehors de l’octogone.

Cette fois pas de yacht Lamborghini à plusieurs millions ou de soirée avec José Mourinho à Rome, c’est bien un duel spectaculaire face à Michael Chandler qui attend Conor.