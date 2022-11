UFC: Ngannou ou Blaydes, les plans pour le grand retour de Jones (et pourquoi pas Gane...)

Attendu depuis près de trois ans, le retour dans la cage de Jon Jones se précise. Selon les dernières informations, l’UFC veut absolument voir l'ancien roi des mi-lourds sur la carte de l’UFC 285 le 5 mars à Las Vegas pour son premier combat chez les lourds. Face au champion de la catégorie Francis Ngannou ou au dangereux Curtis Blaydes, l’option Stipe Miococ semblant éteinte. Avec une question: et si Ciryl Gane revenait à temps pour entrer dans la danse?

La dernière fois qu’il est monté dans la cage, le Covid n’avait pas encore éteint la planète sport pour quelques semaines. Et à force, pour beaucoup, le feuilleton de sa montée chez les lourds ressemble de plus en plus à une chimère. Que ses fans se rassurent: le grand retour de Jon Jones, plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, est sans doute pour bientôt! Mars 2023 pour être exact. Plus de trois ans après son dernier combat, une victoire par décision unanime (controversée) contre Dominick Reyes en février 2020, l’ancien roi des mi-lourds devrait remettre les pieds dans l’octogone à l’occasion de l’UFC 285, le 5 mars à Las Vegas.

Selon Nolan King, journaliste bien informé de MMA Junkie, c’est en tout cas le plan prévu par la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Reste à savoir contre qui. Pour sa première dans la catégorie, qu’il intègre avec la volonté d’aller chercher la ceinture vu son pedigree, l’UFC voulait d’abord opposer "Bones" à l’ancien champion des lourds, Stipe Miocic, détrôné par Francis Ngannou en mars 2021. Plusieurs dates ont été imaginées pour ce choc mais les négociations avec Miocic n’ont rien donné –reverra-t-on ce dernier un jour dans la cage, sachant qu’il a déjà quarante ans? – et cette perspective semble désormais éteinte.

Pas grave, il y a encore une meilleure option. Celle du champion actuel, Ngannou, pour un choc XXL qui serait ultra vendeur. Problème? Le Camerounais se remet toujours de la blessure au genou qui l’a obligé à passer sur le billard après sa victoire sur Ciryl Gane en janvier et entre ça et son embrouille contractuelle avec l’UFC, pas sûr que "The Predator" puisse être au rendez-vous. Mais selon Nolan King, "si Ngannou est prêt, ce sera le combat". Si la chose ne peut pas se faire non plus, l’UFC n’attendra pas et semble résolue à mettre Jones, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands combattants de l'histoire malgré ses contrôles antidopage positifs (et ses casseroles extrasportives), face à un autre nom.

Celui de Curtis Blaydes, numéro 3 du classement des challengers et adversaire pas facile vu ses capacités en lutte et au sol, serait en première ligne dans ce cas-là. Mais un autre nom pourrait sortir du chapeau. Touché à la main lors de sa victoire sur Tai Tuivasa à l’UFC Paris le 3 septembre, Ciryl Gane pourra-t-il être remis à temps pour entrer dans la danse si Ngannou ne peut pas affronter Jones? "Bon Gamin" semble le laisser entendre ce mardi sur les réseaux sociaux: "Mars semble parfait pour débuter la saison de la ceinture. Ngannou, Jones, Blaydes, je m'en fiche: c'est n'importe quand, n'importe qui, n'importe où." Jones-Gane à Las Vegas, l’affiche aurait de quoi faire saliver d’envie le MMA français. Et si elle ne se fait pas en mars, elle arrivera peut-être un jour. Il ne serait en effet pas surprenant de voir Gane (numéro 1 du classement des challengers) à l’affiche contre le vainqueur de Ngannou-Jones ou Jones-Blaydes s'il n'est pas à l'affiche de l'UFC 285. Et pourquoi pas pour un événement numéroté à Paris?