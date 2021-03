UFC: Ngannou raconte ce qu'il a changé depuis son premier combat contre Miocic

Avant se revanche face à Stipe Miocic durant l'UFC 260 (à suivre en exclusivité sur RMC Sport 2 dans la nuit de samedi à dimanche), Francis Ngannou s'est confié sur son premier combat face à l'Américain, et ce qu'il a changé pour ce deuxième rendez-vous.

Il l'assure: il a changé, et il est revenu à un meilleur niveau. Pour l'UFC 260 à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche (en direct à partir de 1h45 sur RMC Sport 2), Francis Ngannou va retrouver Stipe Miocic pour la ceinture des poids lourds. Deux ans auparavant, le combattant camerounais s'était incliné face à l'Américain. Un duel qui l'a marqué, et dont il garde de mauvais souvenirs, comme il l'a raconté en conférence de presse à deux jours de la revanche.

"Je me rappelle de ce combat. Je ne retire aucun crédit à Stipe Miocic, il était meilleur cette nuit. Mais quand je déteste regarder ce combat. Je ne me reconnais pas. La façon dont je me suis battu, ça ne me ressemblait pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'étais pas moi-même. Je n'avais même pas d'émotions dans ce combat", a déclaré jeudi soir Francis Ngannou.

"Ma préparation est meilleure"

"Cette fois, ce sera différent, a-t-il toutefois repris. J'ai eu suffisamment de temps avec mon équipe pour tout bien faire. J'ai toujours voulu ce combat pour le titre contre Stipe. Il a montré qu'il était un bon combattant, mais je veux montrer que je suis le meilleur".

Pour cela, "The Predator" compte sur son apprentissage dans la sphère UFC, notamment toute la gestion de l'avant-combat. "Je n'avais pas d'expérience. Cette fois, ma préparation est meilleure. Je me suis amélioré. J'ai 34 ans, certes, mais je pense que je suis encore jeune dans ce sport".