UFC: Ngannou réclame déjà un combat de boxe contre Fury en 2022

Tombeur de Ciryl Gane ce dimanche à Anaheim, en Californie, le champion du monde des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou a répondu à un autre champion du monde, le boxeur Tyson Fury, sur Twitter. Le Camerounais lui donne, avec un brin d'humour, rendez-vous sur le ring cette année.

L'appel du pied de Tyson Fury à Francis Ngannou prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des sorties du Britannique dans les médias. Et ce dimanche, la star du MMA a donné un peu plus de crédibilité à l'hypothèse d'un combat entre les deux hommes.

Après sa victoire contre Gane, place au noble art pour Ngannou ?

Vainqueur du combat de ce début année face à Ciryl Gane lors de l'UFC 270, le "Predator" a parfaitement défendu son titre de champion du monde des poids lourds face au Français, s'imposant à l'unanimité des juges à l'issue des cinq rounds. Et peu après sa sortie de la cage, le Camerounais a remis la pression sur l'UFC en évoquant son avenir, lui qui arrive au bout de son contrat de huit combats avec l'organisation la plus prestigieuse du MMA.

Les tensions entre le clan Ngannou et Dana White, son directeur exécutif, durent depuis de longs mois. Des points d'achoppement financiers, bien sûr, mais aussi liés à la volonté du combattant de 35 ans de se remettre à la boxe anglaise avant de prendre sa retraite, notamment face à des grands noms du noble art comme Deontay Wilder ou Tyson Fury.

"J’ai connu le MMA et les choses se sont bien passées mais je n’ai jamais lâché de vue mon grand rêve de boxe", répète-t-il à l'envi. "La boxe va faire partie de ma carrière. C’est une case à cocher. Si je signe un nouveau contrat avec l’UFC, il y aura la mention boxe anglaise dedans."

"Le Predator" répond à l'invitation du "Gipsy King" sur Twitter

Et le champion du monde des lourds de la WBC a bien entendu le message. À la mi-janvier, il publiait sur son compte Twitter une vidéo où il appelait de ses voeux un choc avec Ngannou. Ce dimanche, il a récidivé avec un message équivoque sur le même réseau social : "Félicitations Francis mais si tu veux vraiment gagner de l'argent viens voir le "Gipsy King"".

Quelques heures plus tard, le Camerounais répondait à l'invitation avec une affiche appelant à un combat entre les deux hommes dans le courant de l'année.

Reste désormais à voir comment vont se passer les négociations avec l'UFC dans les prochaines semaines pour le "Baddest man on the planet". Va-t-il accorder une revanche à Ciryl Gane ? Ou défendre sa ceinture contre un autre adversaire ? Ou tout simplement laisser son titre pour franchir le pas en boxe anglaise ? Les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder à se faire connaître concernant l'avenir de Ngannou.