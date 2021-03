UFC: Ngannou retrouve Miocic samedi, la revanche des poids lourds à ne pas manquer

À l'occasion de de l’UFC 260 de Las Vegas, Francis Ngannou est de retour dans l’octogone pour défier à nouveau le champion en titre Stipe Miocic pour la ceinture des poids lourds. Un choc à suivre dans la nuit de samedi à dimanche, dès 1h45, en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2.

Un combat revanche pour devenir l'homme le plus fort du monde. Francis Ngannou, ou plutôt "The Predator", sera l'attraction principale de l'UFC 260 de Las Vegas. Le Camerounais retrouve le champion américain Stipe Miocic pour la ceinture des poids lourds. Cet événement est à vivre dans la nuit de samedi à dimanche, en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2 à partir de 1h45.

Véritable force de la nature, Francis Ngannou est l’un des combattants les plus expéditifs de l’UFC grâce à sa puissance de frappe inégalée. Preuve à l’appui, il n’est resté que 2 minutes et 42 secondes dans l’octogone lors de ses quatre derniers combats. Ayant dominé tactiquement le combat lors de leur dernière confrontation en 2018, Stipe Miocic compte bien se servir de son expérience pour conserver sa ceinture.

La soirée donnera lieu à trois autres combats notables: Tyron Woodley face à Vicente Luque en poids mi-moyen ; Sean O'Malley contre Thomas Almeida en poids coqs ; Jamie Mullarkey vs Khama Worthy chez les poids légers.

La soirée spéciale sur RMC Sport 2:

· 1h45 - Dispositif spécial dans l’émission MMA center présentée par Thomas Desson, accompagné de l’expert MMA Antoine Simon, de l’ancien combattant du Pride FC Gilles Arsène et de Guillaume Duseaux, du site La Sueur.

· 4h00 (attention au changement d'heure à 1h59) - Début de la carte principale commentée par Samyr Hamoudi, Antoine Simon et Gilles Arsène.