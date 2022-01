UFC: Ngannou va toucher la moitié de sa bourse pour le combat contre Gane en bitcoin

Francis Ngannou a annoncé mardi un partenariat avec une entreprise de cryptomonnaie. Le champion du monde des poids lourds de l’UFC touchera la moitié de sa prime pour le combat prévu à l’UFC 270 contre le Français Ciryl Gane en bitcoin.

Petit à petit, les cryptomonnaies se lancent à l’assaut du monde du sport. A l’image de Sorare dont l’aura ne cesse d’augmenter dans le football, plusieurs entreprises spécialisées ont signé des partenariats avec des sportifs. Francis Ngannou a officialisé mardi son association avec la société Cash App. Nouvel ambassadeur de la firme, le champion UFC des lourds croit fermement en l’avenir des monnaies digitalisées. A tel point que le Camerounais touchera la moitié de sa bourse pour le combat contre Ciryl Gane (dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport) en bitcoin.

"Je crois que le bitcoin peut responsabiliser les gens partout, a lancé le combattant de MMA dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je suis donc ravi de m'associer à Cash App et de prendre la moitié de ma bourse à l’UFC 270 en bitcoin."

Ngannou: "C’est le futur de l’argent"

Véritable star de l’UFC et actuel champion de l’organisation, Francis Ngannou a multiplié les messages pro-crypto ces dernières semaines. "The Predator" voit même dans le bitcoin l’avenir des paiements et un moyen pour l’Afrique de s’émanciper sur le plan financier.

"Après avoir fait beaucoup de recherches sur le bitcoin, je pense vraiment que c’est le futur de l’argent, a même assuré le combattant de 35 ans dans une vidéo pour annoncer son nouveau partenariat. Le bitcoin a de la valeur, c’est sécurisé et personne ne peut interférer avec. C’est pourquoi je toucherai la moitié de ma bourse à l’UFC 270 en bitcoin."

300.000 dollars distribués avant le combat contre Gane

Si le montant exact de la bourse de Francis Ngannou pour son combat avec Ciryl Gane n’a pas été officialisé, les dernières rumeurs font état de 750.000 dollars, soit environ 661.000 euros.

Pour ce qui pourrait être son dernier combat à l’UFC, son contrat actuel s’achevant en cas de défaite, le Camerounais souhaite donc faire bénéficier ses fans de son nouveau contrat. Si bien que 300.000 dollars seront distribués en bictoin par son partenaire avant le duel contre "Bon Gamin".

Reste désormais à savoir qui du "Predator" ou de Ciryl Gane sera champion après cet affrontement au sommet de la catégorie des poids lourds de l’UFC. Invaincu en 10 combats de MMA, le Français va tenter de ravir au Camerounais sa ceinture de champion.

Vainqueur à 16 reprises (pour trois défaites) depuis le début de sa carrière, Francis Ngannou voudra confirmer qu’il reste le roi de l’UFC en infligeant sa première défaite à son rival tricolore. L’occasion aussi pour le champion de toucher de jolis bonus… à réinvestir dans le bitcoin, forcément.