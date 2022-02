UFC: nouvelle déception pour le Français Alan Baudot, battu par Walker

Le Français Alan Baudot a été battu par l’Américain Parker Porter sur décision unanime samedi lors de l’UFC Fight Night samedi à Las Vegas.

"Super combat." Parker Walker peut bien féliciter Alan Baudot, c’est bien le Français qui s’est incliné pour son troisième combat à l’UFC, samedi soir à Las Vegas. Le poids lourd américain qui signe sa troisième victoire de rang s’est imposé sur décision unanime des arbitres. Dommage pour le combattant du MMA Factory qui voit son avenir à l’UFC s’assombrir. "Il n’est vraiment pas passé loin dans ce combat", regrette Taylor Lapilus. Pour le consultant MMA pour RMC Sport2, diffuseur exclusif de l’UFC, Alan Baudot a sans doute payé cher les phases au sol à la fin du dernier round.

Un avenir incertain à l'UFC

Le combattant français de 34 ans, surnommé The Black Samourai, a signé pour quatre combats à l'UFC. Il avait perdu son premier combat face à Tom Aspinall. Il avait également perdu le second sur TKO face à Rodrigo Nascimento avant que le Brésilien ne soit épinglé pour dopage, transformant le résultat en "no contest." Avec ce nouvel échec, l’avenir de Baudot à l’UFC s’écrit désormais en pointillets…

