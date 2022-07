UFC: Nunes tient sa revanche sur Pena et reprend sa ceinture

Sept mois après sa défaite surprise face à Julianna Pena, la Brésilienne Amanda Nunes a pris sa revanche sur la combattante américaine samedi en s’imposant sur décision unanime lors du main event de l’UFC 277 à Dallas. La plus grande championne de MMA retrouve son trône et sa ceinture des poids coqs.

Une fois mais pas deux. Amanda Nunes avait prévenu : "Quand une lionne attaque sa proie, elle ne l’emporte pas toujours avec elle la première fois. La seconde fois, par contre, elle le fait à coup sûr. Je vais reprendre ma ceinture." Des paroles aux actes, la combattante brésilienne n’a laissé aucune chance à Julianna Pena, samedi lors du main event de l’UFC 277 à Dallas. Vaincue par l’Américaine au mois de décembre, celle qui a dominé le MMA féminin sans partage entre 2015 et 2021 a pris sa revanche.

Pas encore l'heure de la retraite

Dans la cage de l’American Airlines Center, elle a montré qu’elle était la plus forte, notamment lors des trois premiers rounds avant de s’imposer logiquement sur décision unanime des arbitres (50-45, 50-44, 50-43). Si personne ne contestera la victoire d’Amanda Nunes qui récupère sa ceinture des poids coqs, Julianna Pena a livré une magnifique bataille, opposant une grande résistance et terminant le combat le visage en sang. La suite ? A 34 ans, Amanda Nunes ne semble pas encore prête pour prendre sa retraite. Elle dit vouloir revenir très vite dans l'octogone mais elle a d’abord besoin de repos et de retrouver sa famille au Brésil.