UFC: Nurmagomedov officialise sa retraite

Khabib Nurmagomedov a confirmé ce vendredi la fin de sa carrière en MMA. Invaincu en 29 combats, le champion des poids légers de l’UFC est définitivement à la retraite. Un combat pour le titre laissé vacant a été officialisé par Dana White.

Cette fois, le doute ou l’espoir ne sont plus permis. Assez clair lors de sa dernière victoire contre Justin Gaethje, le 24 octobre 2020, Khabib Nurmagomedov a confirmé sa retraite ce vendredi. Le combattant russe de 32 ans se retire du MMA et de l’octogone de l’UFC sur un bilan fabuleux de 29 victoires en autant de combats.

"C’était un bon dîner avec des gens formidables. Merci beaucoup, Dana White, mon frère, et toute l’équipe de l’UFC pour l’opportunité de faire mes preuves, vous avez changé la vie de beaucoup de gens pour toujours grâce à ce sport, a lancé Khabib Nurmagomedov dans un message posté sur les réseaux sociaux. Dana, je n’oublierai jamais ton attitude envers moi, mon père n’a pas oublié et mes fils se souviendront de toi. Aujourd’hui, il y avait une vraie conversation entre de vrais hommes. Merci également à toute l’équipe, aux partenaires d’entraînement et à tous les fans. J’espère que vous accepterez ma décision et me comprendrez."

White: "Officiellement retraité à 100%"

Champion des poids légers de l’organisation entre 2018 et 2020, le Daghestanais a donc choisi de rester fidèle à la parole donnée à sa mère de ne plus combattre après le décès de son père Abdulmanap des suites du coronavirus. Si Dana White espérait convaincre Khabib Nurmagomedov de poursuivre sa fantastique carrière dans le ring, le patron de l’UFC c’est fait une raison et a accepté la décision de "L’Aigle".

"On restera donc à 29-0, a réagi Dana White en postant un selfie de lui et du champion russe. Il est officiellement retraité à 100%. C’était incroyable de te regarder travailler Khabib. Merci pour TOUT et profite de ce qui arrivera maintenant mon ami."

Chandler face à Oliveira pour le titre

La nature ayant horreur du vide, Dana White et l’UFC ont annoncé dans la foulée un superbe combat pour le titre des poids légers laissé vacant par Khabib Nurmagomedov. Tout juste arrivé du Bellator et auteur d’un énorme KO face à Dan Hooker pour ses débuts dans l’organisation, Michael Chandler (22 succès et 5 défaites) affrontera le Brésilien Charles Oliveira (30 victoires pour 8 défaites en MMA) lors de l’UFC 262, le 15 mai à Las Vegas. Un duel que le néo-retraité Khabib Nurmagomedov devrait suivre avec attention.

Un temps pressenti pour affronter le Daghestanais, le numéro du classement de l’UFC Dustin Poirier devrait lui avoir droit à une belle face à Conor McGregor. Le vainqueur de ce troisième combat pourrait bien avoir ensuite une chance face au futur champion. Une légende s’en est allée avec la retraite de Nurmagomedov mais l’UFC est bien décidée à rapidement tourner la page.