UFC: Oliveira pointe un problème de balance après la perte de son titre à la pesée

Si Charles Oliveira affrontera bien Justin Gaethje ce samedi soir lors de l’UFC 274 à Phoenix (en direct sur RMC Sport 2), il a perdu son titre des super légers à la pesée, affichant un poids au-dessus de la limite. Incompréhensible pour le combattant brésilien qui pointe un problème de balance.

Triste première pour Charles Oliveira. La star brésilienne est entrée dans l’histoire du MMA vendredi en devenant le premier combattant UFC à perdre sa ceinture à la pesée, avant même d’avoir combattu dans la cage. Champion des super légers, il a été déchu de son titre pour 200 grammes de trop sur la balance (70,5 kg au lieu de 70,3 selon la limite autorisée).

Malgré deux essais sur la balance à une heure d’intervalle, Oliveira n’est plus le champion des lightweights. S’il affrontera bien comme prévu Justin Gaethje ce samedi soir lors de l’UFC 274 à Phoenix (en direct sur RMC Sport2), le titre est désormais vacant et l’Américain se l’adjugera en cas de victoire dans l’Arizona.

"Je ne comprends pas ce qui s’est passé"

Une situation incompréhensible pour Charles Oliveira qui se défend d’avoir fait un écart avant la pesée et pointe un problème de balance : "Le champion a un nom. Son nom est Charles Oliveira, a-t-il clâmé à ESPN. L’histoire est que je suis monté dans ma chambre. J’ai fait le poids sur la balance de l’UFC (à l'hôtel) le jeudi soir. Je suis monté dans ma chambre et je n’ai rien consommé. Pas d’eau, pas de nourriture, rien. Je le jure devant Dieu. Sur la tête de ma fille, la chose la plus sacrée dans ma vie."

Et de poursuivre dépité: "Je me suis couché, puis levé le jour d’après et il y avait 0,45 kg de plus. Je ne comprends pas ce qui s’est passé, je ne peux pas comprendre. On travaille. Nous sommes professionnels. Je n’ai rien fait de mal. Pour moi, ça ne fait juste aucun sens. D’autres athlètes en ont parlé également. Ils ont commencé à parler de ces 200gr, 300gr. C’était exactement la différence de la balance avec l’UFC..."