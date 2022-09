UFC Paris: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Gane-Tuivasa et toute la carte principale?

Pour la première fois de l'histoire, l'UFC, la plus grande compétition de MMA au monde, arrive en France. Six combats sont prévus sur la carte principale dont celui entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa. C'est à suivre sur RMC Sport 2.

Ciryl Gane a rendez-vous avec son public. Battu en janvier par Francis Ngannou, le "Bon Gamin" est de retour dans l'octogone ce samedi, à l'Accor Arena de Paris-Bercy, où il affrontera l'Australien Tai Tuivasa dans le combat phare de la soirée. L'affrontement s'annonce crucial dans la course au titre des poids lourds.

Pour la première fois de l'histoire, la plus grande compétition de MMA arrive en France. Le début des combats sera à suivre dès 20h30 sur RMC Sport 2, avec l'ensemble de la carte principale. Chez les poids plumes, William Gomis, l'autre Français de la soirée, défiera Jarno Errens. Le combat entre Gane et Tuivasa sera à suivre à partir de 22h30.

À l’heure actuelle, Ciryl Gane est le numéro 1 des poids lourds et il affiche un bilan quasiment parfait, avec dix victoires pour une seule défaite. Le combattant français aura fort à faire avec le numéro 3 de sa catégorie qui se dresse face à lui. Tai Tuivasa présente une expérience encore plus forte dans l’octogone et affiche un bilan positif de quinze victoires pour trois défaites.

La journée s'annonce exceptionnelle sur RMC Sport 2, avec une prise d'antenne dès 10 heure, tout comme sur la chaîne Twitch. Pour suivre ce combat Gane - Tuivasa de MMA en direct, vous pouvez opter pour le Pass Combat RMC Sport ou l’abonnement RMC Sport classique. Le Pass Combat est disponible à partir de ce vendredi 3 septembre, et il coûte seulement 5 euros. Le Pass Combat RMC Sport vous permet d’accéder à certains combats sur les chaînes RMC SPORT en live et en replay.

Les combats de la carte principale, à partir de 20h30

Poids lourds : Ciryl Gane vs Tai Tuivasa

Poids moyens : Robert Whittaker vs Marvin Vettori

Poids moyens : Alessio Di Chirico vs Roman Kopylov

Poids légers : John Makdessi vs Nasrat Haqparast

Poids plumes : William Gomis vs Jarno Errens

Poids plumes : Charles Jourdain vs Nathaniel Wood