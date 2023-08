UFC Paris: "Bascule", le film RMC Sport sur le choc Gane-Spivac

Six mois après sa défaite face à Jon Jones, Ciryl Gane revient aux affaires et jouera gros dans le combat principal de l’UFC Paris, le 2 septembre, face à Serghei Spivac. Avant ce rendez-vous très important, RMC Sport vous propose un film pour mieux saisir les enjeux de ce choc. Avec un titre qui résume tout: "Bascule".

On l’a quitté sur un revers express, en deux minutes, face à la légende Jon Jones pour le titre incontesté des lourds de l’UFC. On le retrouve face à un moment de bascule. Six mois après une deuxième défaite en autant de combats pour la ceinture incontestée, après celle contre Francis Ngannou en janvier 2022, Ciryl Gane remonte dans l’octogone de la plus grande organisation de MMA à travers la planète le 2 septembre, tête d’affiche de la deuxième édition de l’UFC Paris à l’Accor Arena face au Moldave Serghei Spivac.

Un an après une soirée inoubliable, où son KO infligé à Tai Tuivasa avait fini de faire exploser une salle incandescente, "Bon Gamin" retrouve son public avec l’obligation de s’imposer s’il veut rester dans la discussion pour le titre. Numéro 2 du classement des challengers chez les lourds, le combattant français est à la croisée des chemins. La couronne de sa catégorie sera remise en jeu par Jones le 11 novembre, veille du trentième anniversaire de l’UFC, face à l’ancien champion Stipe Miocic au Madison Square Garden de New York dans le combat principal de l’UFC 295.

Un rendez-vous qui pourrait précéder une période où les cartes seront rebattues. Jones et Miocic ont en effet tous les deux publiquement évoqué l’idée d’une retraite après leur combat. S’ils tiennent parole, peu importe le vainqueur, la ceinture sera vacante. Et il faudra désigner un nouveau champion. Seule membre du top 9 à déjà avoir eu sa chance pour le titre hors Miocic, ce qui pourrait ne pas jouer en sa faveur, Gane doit battre Spivac – et avec la manière si possible – pour accrocher le bon wagon des prétendants, dans lequel sont assis Sergei Pavlovich, Tom Aspinall et le futur vainqueur du combat entre Jailton Almeida et Curtis Blaydes le 4 novembre à Sao Paulo.

Après avoir été dominé par Jones en lutte et au sol, jusqu’à la soumission, l’ancien champion intérimaire devra aussi répondre aux questions sur ses progrès et sa capacité à relever les défis dans ces domaines face à un Spivac aux grosses qualités sur ce plan, à commencer par sa lutte influencée par son passé dans le judo. Un profil qui a poussé Gane à notamment préparer ce choc avec un certain Cyrille Maret, médaillé olympique et mondial en judo.

Avant ce rendez-vous très important, et qui permettra d’y voir plus clair sur son avenir à court terme, RMC Sport vous propose une plongée dans les enjeux de ce combat avec son nouveau film Bascule. Près d’une heure qui vous permettra également de mieux découvrir son adversaire avec un entretien exclusif réalisé à Las Vegas, où il s’entraîne, et des images tournées auprès de ses proches et sur les traces de son enfance en Moldavie. Mais aussi des interviews d'acteurs du monde du MMA et de l'UFC, et notamment le patron de l'organisation Dana White. Porte-drapeau du MMA tricolore depuis la légalisation de la discipline en France en 2020, Ciryl Gane a rendez-vous avec son histoire le 2 septembre à Paris. Pour le phénomène "Bon Gamin", monté jusqu’aux sommets du MMA en quelques années à peine, elle basculera d’un côté ou de l’autre.