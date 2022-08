UFC Paris: Benoît Saint-Denis connaît son nouvel adversaire pour le 3 septembre

En manque d’adversaire depuis le forfait de Christos Giagos, Benoît Saint-Denis sera bien sur la carte de l’UFC Paris, première en France de la grande organisation de MMA, le 3 septembre. L’UFC lui a trouvé un nouvel opposant avec le Brésilien Gabriel Miranda, signé pour l’occasion.

Après les déceptions du forfait de Manon Fiorot et de l’absence de Cédric Doumbé, sans oublier le cas Abdoul Abdouraguimov, les fans de MMA français ont cette fois droit à une bonne nouvelle. En quête d’un nouvel adversaire après le forfait de Christos Giagos, blessé à la main, Benoît Saint-Denis sera bien sur le carte de l’UFC Paris le 3 septembre pour le premier événement en France de l’histoire de la plus grande organisation de MMA.

>> Suivez l'UFC Paris et toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

L’UFC a déniché un opposant qui devrait permettre à "God of War" de briller: Gabriel Miranda. Une information sortie par le journaliste néerlandais Marcel Dorff et confirmée à RMC Sport par le combattant français. A 32 ans, le Brésilien (16-5 en carrière) fera ses débuts à l’UFC après une carrière pro débutée il y a près de dix ans, en octobre 2012, qui l’a vu évoluer au Brave FC ou encore dans l’organisation brésilienne Face The Danger.

A peine 505e mondial chez les légers selon le site de référence FightMatrix, le combattant surnommé "Fly" sera une menace au sol, dont il est un spécialiste, mais devrait être une étape franchie sans trembler pour un Benoît Saint-Denis pas mauvais non plus dans l’exercice, loin de là, et qui disputera là son troisième combat à l’UFC (1-1, 9-1 en carrière; 26 ans), où il avait déjà affronté un Brésilien avec sa défaite contre Elizeu Zaleski Dos Santos pour ses débuts à l'issue d'un combat pas dans sa catégorie où il avait subi beaucoup de coups.

Reste juste à savoir comment "BSD", parti s’entraîner en Bulgarie avec son coach Daniel Woirin, aura géré sa perte de poids et sa préparation avec un mariage prévu à Montpellier une semaine avant l’événement. Mais on peut lui faire confiance pour ne pas verser dans les excès et venir régaler le public parisien à l’occasion de la première soirée française de l’UFC. Avant de pouvoir aller savourer une lune de miel bien méritée.