UFC Paris: Benoit Saint-Denis éteint Thiago Moises et entre dans le top 15 de sa catégorie

Benoît Saint-Denis a livré une nouvelle guerre très intense dont il est sorti vainqueur avant la limite face au Brésilien Thiago Moises, samedi à l'UFC Paris. Le "God of War" est définitivement entré dans une nouvelle dimension.

Il restait seize secondes dans le deuxième round, mais c’en était déjà trop pour lui, et Benoît Saint-Denis n’était pas décidé à relâcher l’étreinte au sol, obligeant l’arbitre à mettre fin au calvaire de Thiago Moises. Comme il y a un an, quand il est devenu le premier Français à entrer dans la cage sur son sol pour l’UFC, le God of War a embrasé la salle de Bercy au cours d’une démonstration franchement impressionnante.

L’ancien militaire des Forces Spéciales, de retour dans l’octogone après avoir martyrisé Ismael Bonfim, n’a fait qu’une bouchée d’un adversaire jugé très sérieux dans la catégorie des -70 kilos, peut-être la plus relevée de l’organisation américaine. Dans son style spectaculaire - tout pour l’attaque -, Benoît Saint-Denis a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent et de ses progrès réalisés à l’UFC depuis son arrivée à l’UFC en 2021.

"BSD" a livré une guerre totale au Brésilien Thiago Moises dès les premiers instants de ce combat qui a dû paraître très long à sa victime, d’autant plus que le Français a outrageusement dominé les phases au sol, censées faire partie de l’arsenal de son adversaire. Mais ce soir, il n’y avait tout simplement pas la place face à ce monstre de la catégorie qu’est en train de devenir Benoit Saint-Denis.

A l’issue de cette 12e victoire obtenue, comme à l’accoutumée, avant la limite, le "God of War" est garanti d’intégrer le top 15 de sa catégorie, mais il a aussi exprimé le souhait de sauter les étapes désormais: "Il n’y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3 fois 5 avec moi, et je vais le prouver étape par étape et je viendrais défendre la ceinture de l'UFC à Paris quand je l'aurais", a-t-il annoncé.