UFC Paris: "C’est une grosse claque", Cédric Doumbé ne sera pas sur la carte!

INFO RMC SPORT – Cédric Doumbé ne sera pas sur la carte de l’UFC Paris, la première sur le sol français, le 3 septembre. L’ancien champion du GLORY devra attendre pour faire ses débuts dans la plus grande organisation de MMA. Un gros coup dur pour lui comme pour l’événement.

Dans ses paroles, il continue de donner le change et de faire le show. Mais on sent bien que la déception est immense. Prévu sur la carte de l’UFC Paris le 3 septembre, où il devait faire ses débuts dans la plus grande organisation de MMA, Cédric Doumbé ne sera finalement pas de la partie. Un forfait annoncé par RMC Sport et confirmé par l’ancien champion du GLORY (kickboxing) à notre micro: "Je suis en contrat avec l’UFC, c’est officiellement signé, mais je viens d’apprendre que le combat ne pouvait pas se faire le 3 septembre".

Et d’expliquer: "Il y a déjà cette règle de l’adversaire, et le fait qu’on n’arrive pas à trouver un adversaire là, qui soit prêt. En même temps, tu veux combattre Cédric Doumbé, c’est chaud. (Sourire.) Et aussi pour des papiers… Il faut des papiers que j’ai donnés mais la commission française est un peu fébrile et tout. C’est pour plusieurs raisons." Pour ceux qui n’ont pas suivi, Doumbé évoque la règle de la FMMAF (Fédération française) stipulant qu’un combattant rangé en catégorie Elite 2 – moins de dix combats professionnels – ne peut pas monter dans la cage contre un adversaire qui possède plus de quatre combats d’écart avec lui au palmarès.

Pour Doumbé (2-0 en carrière depuis sa transition en MMA), l’UFC avait ainsi dans le viseur un combat contre l’Américain Darian Weeks (5-2) mais le Bureau Technique des Officiels de la FMMAF a refusé cette proposition pour rester dans les clous d’une règle déjà appliquée pour plusieurs organisations françaises et qui permet de protéger l’intégrité physique des combattants en début de carrière. Une règle d’ailleurs comprise par l’UFC, qui l’a approuvée auprès de membres de la FMMAF.

La situation de Doumbé, qui possède un immense passé dans les sports de combat, est bien sûr particulière et la FMMAF compte publier un texte dans les mois à venir pour ouvrir la porte à des exceptions pour les profils comme le sien. En attendant, l’intéressé ne sera pas sur la carte du 3 septembre. Et il est dépité. Tout en restant showman. "Un UFC Paris sans Cédric Doumbé, c’est une tarte à la fraise sans fraises, sourit-il. Sans tarte! Je suis déçu pour les fans qui voulaient voir ça. Je voulais vraiment être là pour ce premier UFC en France, faire partie de cette histoire. Mais rien n’arrive pas hasard…"

Au point de remettre en cause l’avenir? "J’avais déjà dit dans les interviews que j’étais content avec le MMA mais que je n’avais plus le même enthousiasme et engouement que j’avais avant, répond-il. Là, je prends ça comme un gros signe. Comment j’imagine la suite? Là, franchement, je ne sais pas. Je suis un peu sceptique, je me pose plein de questions. On verra… Là je suis à chaud donc je me pose plein de questions. Trop de trucs qui viennent dans ma tête… C’est un étranglement que je prends, j’ai envie de taper. (Sourire.)"

Alors qu’il était à Dublin, en Irlande, où il se préparait pour le 3 septembre dans la salle SBG connue pour son plus célèbre élève Conor McGregor, Doumbé a pris son billet pour rentrer en France dès ce vendredi soir. "C’est une grosse claque que je prends, conclut-il. Je suis venu, je m’entraîne, je me donne à fond, aujourd’hui j’avais fait une grosse séance de sparring. J’étais en confiance, prêt à tout arracher, et là bam, gros coup dur." Et de finir en répétant: "Rien n’arrive par hasard".

Une interrogation demeure. A croire les dernières infos, Darian Weeks combattra finalement la semaine suivante, le 10 septembre, à l’UFC 279, contre Yohan Lainesse. Doumbé aurait donc pu l’affronter à Las Vegas pour contourner la règle de la FMMAF, le Nevada n’en appliquant aucune du genre. Mais ce ne sera pas le cas. Il aurait aussi pu prendre n’importe quel adversaire hors de France avant comme après le 3 septembre. Pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin. A suivre, donc, mais ce forfait s’entoure d’une forme de mystère.

Pour l’UFC Paris, il est aussi un coup dur. Entre le forfait de Manon Fiorot (combat contre Katlyn Chookagian reporté à l’UFC 280 le 22 octobre à Abu Dhabi), un Benoît Saint-Denis pour qui il faut trouver un nouvel adversaire et un Abdoul Abdouraguimov réclamé à corps et à cris par le public mais pour l’instant pas au programme, la première de la plus grosse organisation de MMA sur le sol français ne sera pas aussi belle que ce qu’on avait un temps espéré. Mais il y aura encore largement de quoi faire pour garantir un grand spectacle.