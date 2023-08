UFC Paris: ce sera Loughran pour Lapilus, et Gomis face à Ghemmouri pour un choc 100% tricolore

Double changement sur la carte de l’UFC Paris, ce samedi soir à l’Accor Arena (en direct à partir de 18h sur notre chaîne Twitch puis 20h sur RMC Sport 2 et 22h30 sur RMC Découverte). Après le forfait de son adversaire initial, Taylor Lapilus affrontera finalement l’Irlandais Caolan Loughran. Dont l’adversaire prévu, Yannis Ghemmouri, se retrouve face à William Gomis (lui aussi privé de son combat d’origine sur forfait) pour le premier choc 100% tricolore de l’histoire de l’UFC.

Blessure, pesée ratée… Les derniers jours avant un événement UFC donnent souvent lieu à des rebondissements et des changements sur la carte. La deuxième édition de l’UFC Paris, qui aura lieu ce samedi soir à l’Accor Arena de Bercy, ne déroge pas à la règle. Mais la plus grande organisation de MMA a trouvé une solution pour ne léser aucun représentant tricolore.

On avait laissé la situation ce lundi sur les annonces des forfaits de Muin Gafurov (problème de visa) et Lucas Almeida (blessure), adversaires respectifs de Taylor Lapilus et William Gomis, dont la présence à l’UFC Paris était donc remise en question. Quelques heures plus tard, les deux Français sont rassurés: ils seront bel et bien sur la carte. Le tout grâce à une inversion. Censé affronter l’Irlandais Caolan Loughran chez les -61 kilos, Yanis Ghemmouri avait des problèmes pour faire le poids.

Solution? Le Lyonnais reste sur la carte mais monte dans la catégorie supérieure, les -66 kilos, pour un combat contre… Gomis. Et Lapilus prend sa place face à Loughran chez les -61 kilos, sa division. De quoi satisfaire tout le monde. Mais aussi changer la donne. Avec Loughran, récent champion au Cage Warriors, Lapilus fait face à un adversaire sans doute plus dangereux que Gafurov et qui ne présente pas le même profil. Mais l’Irlandais devra aussi s’adapter en quelques jours à affronter "Double Impact" plutôt que Ghemmouri.

Avec désormais Gomis face à lui, ce dernier devra aussi s’adapter pour ses grands débuts à l’UFC. Ces changements permettront au moins une grande première : le Gomis-Ghemmouri, où le premier cherchera à obtenir une troisième victoire en autant de combats dans l’organisation, sera le premier affrontement 100% français de l’histoire de l’UFC. Une étape de plus dans le développement du MMA au plus haut niveau en France, où la discipline a été légalisée il y a seulement un peu plus de trois ans.