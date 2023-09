UFC Paris: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les combats

L’UFC fait son grand retour ce samedi à Paris. Parmi les combattants les plus attendus, Ciryl Gane, Manon Fiorot, Taylor Lapilus, Morgan Charrière ou Benoit Saint-Denis. Découvrons comment suivre cet événement en direct, sur le site RMC Sport, la chaîne Twitch RMC Sport, RMC Sport 2 et RMC Découverte.

La diffusion de cet UFC Paris est programmée ce samedi à partir de 20h30 sur les antennes de RMC Sport 2 pour les combats de la carte principale.

A noter que les trois derniers combats de cette carte principale (à partir de 22h30), à savoir Saint-Denis contre Moises, Fiorot contre Namajunas, et Gane contre Spivac, seront accessibles en clair via RMC Découverte, ainsi que sur le site RMC Sport, via un direct vidéo exceptionnel.

Mais la soirée MMA débutera bien plus tôt. Dès 18h30, les combats de la carte préliminaire, avec notamment les Françaises Zarah Fairn et Nora Cornolle, seront à suivre gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport. Deux heures de duels, avant donc de basculer sur RMC Sport 2 à 20h30.

Bis repetita pour Ciryl Gane ?

Après sa première défaite en carrière dans un combat pour la ceinture face à Francis Ngannou, Ciryl Gane avait su rebondir à Paris l'an dernier, lors du premier événement UFC programmé dans la capitale française. Opposé au combattant australien Tai Tuivasa, le « Bon Gamin » avait dû lutter pour finalement mettre son adversaire KO au troisième round après avoir été touché par le striking du poids lourd né à Sydney.

Désormais, Gane attend le même épilogue et une deuxième victoire à Paris face à Serghei Spivac. Pour le co-combat principal, Manon Fiorot s’en va défier la légende américaine Rose Namajunas. La Française, grâce à son bilan de 10 victoires pour une défaite partira néanmoins avec la faveur des pronostics alors que l’Américaine vient d’effectuer sa montée chez les poids mouches. Parmi les combats les plus attendus de la soirée, les téléspectateurs français garderont un œil avisé sur Benoît Saint-Denis qui sera opposé à Thiago Moises dans la catégorie des poids légers.

Comment suivre les combats de cet UFC Paris ?

Si vous souhaitez suivre l’ensemble des combats de cet UFC Paris et la dizaine de Français au programme, rendez-vous donc ce samedi 2 septembre dès 18h30 sur la chaîne Twitch RMC Sport, puis dès 20h30 sur RMC Sport 2, avant possiblement de zapper sur RMC Découverte ou le site RMC Sport à 22h30.

Pour profiter au mieux de ce rassemblement de l’UFC, RMC Sport propose une offre permettant d’accéder à l’ensemble des ses chaînes pour 19 euros par mois et avec un engagement de 12 mois.

