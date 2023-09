UFC Paris: Fiorot s'offre une légende sur le chemin vers une ceinture historique

Manon Fiorot a assumé ses immenses ambitions en dominant l'Américaine Rose Namajunas au terme d'un combat très disputé qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. La Française vise désormais le titre chez les - 57 kg.

Manon Fiorot avait rendez-vous avec son destin à l'UFC Paris. Objectif: s’ouvrir en grand les portes vers la finale pour la ceinture dans sa catégorie, et marquer l’histoire de son sport. Mission accomplie. Absente du premier événement parisien pour cause de blessure l’an passé, la Niçoise n’a pas raté le train cette fois-ci.

Dans une Accor Arena chauffée à blanc qui entonnait la Marseillaise pendant son combat, comme elle l’avait fait quelques instants plus tôt pour porter Benoît Saint-Denis vers la victoire, Manon Fiorot l’a emporté à la décision face à une légende, considérée comme l’une des meilleures combattantes de l’histoire, l’Américaine Rose Namajunas.

Légende de l’UFC, ancienne double championne chez les -52 kilos, Namajunas montait dans la catégorie supérieure, chez les -57 kilos, avec la ferme intention de priver Manon Fiorot de son rêve. Après un temps d’observation entre les deux combattantes, Manon Fiorot tournait à la sortie du premier round avec un avantage qu’elle a pu faire fructifier dans la foulée en prenant l’ascendant définitivement dès l’entame de la reprise suivante.

De suspense il n’y aura pas eu, et la victoire par décision unanime est rapidement tombée. Reste à savoir désormais quel sera le prochain combat de la Française pour devenir la reine incontestée dans la plus grande organisation de MMA. Ce qui serait une première pour un représentant français de l’organisation, homme et femmes confondus. Manon Fiorot doit désormais attendre le résultat de la revanche entre la championne Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, prévue le 16 septembre à Las Vegas.

"J'ai battu une ancienne championne, et merci à Rose d'avoir accepté ce combat, a lancé Fiorot au public. Maintenant, donnez-moi les nouvelles championnes. Alexa (Grasso), Valentina (Shevchenko), c'est mon tour !"