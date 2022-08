UFC Paris: "Il bouge tellement bien…", quand des légendes du MMA parlent de Ciryl Gane

Plus grande star française du MMA, Ciryl Gane sera la tête d’affiche du premier événement UFC en France, ce samedi à Paris (en direct sur RMC Sport 2), avec son combat contre Tai Tuivasa. Avant ce grand rendez-vous, RMC Sport a interrogé plusieurs légendes de la discipline au sujet de "Bon Gamin".

Il a rencontré une première bosse sur la route en début d’année. Mais la trajectoire reste celle d’une météorite. Presque pile trois ans après son premier combat professionnel en MMA, Ciryl Gane devenait en août 2021 le premier représentant français à toucher une ceinture UFC. Un titre intérimaire, certes, mais une étape historique pour la discipline dans notre pays même si Francis Ngannou le privait du titre incontesté quelques mois plus tard.

Plus de sept mois après la défaite contre le Camerounais, "Bon Gamin" reprend le fil de sa carrière avec un choc à gros enjeux contre Tai Tuivasa en tête d’affiche de l’UFC Paris du 3 septembre, premier événement de la plus grosse organisation de MMA sur le sol français. Un combat attendu par tous ses fans. En France comme ailleurs. Entre son parcours éclair vers les sommets et ses qualités techniques rare pour un poids lourd, Gane impressionne tout le monde. Ses fans comme ses pairs, et même quelques légendes de l’UFC.

Reste juste à s’accorder sur la catégorie dans laquelle les grands noms rangent ses qualités de déplacement, rares chez les mastodontes. "C’est un homme de plus de 110 kilos qui bouge comme un poids coq, s’extasie Daniel Cormier, ancien champion UFC des mi-lourds et des lourds et récent membre du Hall of Fame de l’organisation. Il est tellement bon dans son jeu de jambes, il bouge tellement bien… Il y a très peu de combattants de son gabarit capables de bouger de manière si efficace et aussi longtemps tout en gardant cette efficacité. Il est vraiment impressionnant." "DC" conclut sur une punchline: "Si on avait combattu l’un contre l’autre? J’aurais perdu contre Ciryl, c’est sûr!"

"Il bouge comme un poids léger ou un moyen, c’est impressionnant", constate Andrei Arlovski, autre ancien champion des lourds de l’UFC, qui pointe aussi les "coups de pied phénoménaux" de ce "dur à cuire" en qui il se revoit lorsqu’il était jeune. 'C’est incroyable de se déplacer comme ça, il est tellement rapide, on dirait un léger', confirme Glover Teixeira, ancien champion des mi-lours à l’UFC. Un poids lourd nouvelle génération, loin de certains glorieux anciens de la catégorie avec lesquels un combat tournait parfois plus à la bagarre de bar entre combattants à bedaine.

"Il est difficile de trouver un point de comparaison dans l’histoire en termes de mouvements, de gestion de la distance, de vitesse avec ses poings et ses pieds et sur sa faculté à laisser le combat venir à lui, estime Jon Anik, commentateur américain de l’UFC. Il a aussi beaucoup de classe comme combattant. C’est un nouveau type de poids lourd, dans lequel on peut sans doute aussi ranger Tom Aspinall." Avec toujours une grosse marge de progression devant lui. "C’est déjà l’un des meilleurs au monde alors qu’il ne s’entraîne en MMA que depuis quatre ans…", rappelle Jon Anik.

"Perdre face à Francis a été bon pour lui, analyse Din Thomas, ancien combattant de l’UFC. Il a montré qu’il était un des meilleurs au monde sur le striking mais aussi des faiblesses sur son sol. Il peut encore s’améliorer beaucoup. On parle d’un mec qui a onze combats de MMA, pas trente ou quarante. Tous les grands champions ont perdu et c’était le bon moment pour lui. Il va devoir travailler son jeu au sol et s’il fait ça, croyez-moi, on aura un mec impossible à arrêter. C’est un combattant incroyable et il a le potentiel pour devenir le meilleur. Il deviendra un grand champion quand il aura un peu gagné en expérience."

"Il a les qualités pour devenir champion, reprend Daniel Cormier. Il y a des aspects qu’il doit encore nettoyer et améliorer. Le combat contre Francis lui a indiqué ces trous à combler pour progresser. J’espère qu’il a su les corriger. Fernand Lopez, son coach, est un mec que j’adore. Je suis persuadé qu’il va trouver ce qu’il faut faire pour mener Ciryl au niveau supérieur." Cela passera forcément par la lutte, là où Ngannou a renversé le combat en janvier, et un certain Khabib Nurmagomedov l’a déjà invité au Daghestan pour travailler ce point (même si on doute fort que ce père de famille laisse femme et enfants pour partir en stage là-bas).

Mais d’abord, il faudra écarter l’obstacle Tuivasa, un rendez-vous que "Bon Gamin" ne devra pas rater pour rester dans les discussions pour le titre. "Si Ciryl exploite son jeu de jambes et bouge bien, ça va être compliqué pour Tuivasa, analyse Din Thomas. Je pense que Ciryl va le mettre KO en France." "Si Ciryl joue son jeu et tourne dans la cage sans trop se fatiguer, il devrait gagner, mais il devra se montrer intelligent", pointe Andrei Arlovski. "C’est un technicien, Ciryl, contre un bagarreur technique, Tuivasa, rappelle Gilbert Burns, ancien challenger pour la ceinture UFC des welters. Ce sera accroché quoi qu’il arrive."

"Ciryl sera le favori, estime Glover Teixeira, ancien champion des lourds-légers. Il doit juste éviter de se faire surprendre par le punch de Tuivasa et il sortira vainqueur." "Il faut rester loin des mains de Tuivasa, qui frappent si fort, appuie Chuck Liddell, ancien champion des lourds-légers. Ce gamin, Tai, sait vraiment combattre." "Même si Tuivasa est sur une bonne lancée avec sa série de victoires, ce n’est pas le bon moment pour affronter Ciryl", sourit Jon Anik, référence à l’envie de Gane de repartir sur le chemin du succès après Ngannou tout comme au fait qu’il combattra à la maison.

"Les deux peuvent s’imposer et j’ai du mal à prédire qui va gagner, conclut Daniel Cormier, mais je suis sûr qu’un vrai challenger pour le titre sortira de ce combat." Beaucoup des témoins interrogés imaginaient Gane battre Ngannou pour prendre le titre. Ce sera peut-être pour plus tard, et peut-être pas contre Francis. Mais "Bon Gamin" n’a pas seulement un rôle de champion à jouer. Il peut et doit être une locomotive. "Il va ouvrir la voie pour le développement du MMA en France", lance Din Thomas. Être tête d’affiche du premier événement UFC en France est un honneur. Mais aussi un rang à assumer.