UFC Paris: les images de la victoire incroyable par KO de Gane face à Tuivasa dans un Bercy en folie

Dans une arène de Bercy en fusion, Ciryl Gane s'est imposé contre l'Australien Tai Tuivasa dans le main event du premier UFC Paris de l'histoire ce samedi, par KO à la troisième reprise.

Un moment d'histoire dans une ambiance incroyable! Pour le premier UFC Paris de l'histoire, dans une Accor Hotel Arena en folie totale, Ciryl Gane a remporté son main event face à l'Australien Tai Tuivasa, par KO dans la troisième reprise. Un succès incroyable, après un deuxième round complètement dingue et avant une conclusion dans le round suivant. De quoi permettre au Français de confirmer son statut de premier contender pour la ceinture mondiale.

Après une très belle soirée qui avait contribué à électriser la foule, qui avait à coeur de prouver que le public français a faim d'UFC et en voudra plus à l'avenir, "Bon Gamin" est entrée dans une salle plongée dans le noir, éclairée par les téléphones du public. De quoi faire monter encore plus la température. Dans les premiers instants du combat, une Marseillaise à gorges déployées est descendue des tribunes, accompagnée de chants à la gloire de Ciryl Gane.

Le premier round était celui de l'observation. Mais on a tout de suite compris quel était le schéma qui se dessinait: fort de ses atouts côté déplacements et jeu de jambes, le Français a commencé par garder son adversaire à distance. Son allonge lui permettait de garder la maîtrise de Tuivasa. L'Australien le savait dès le départ: son point fort est de pouvoir coucher un concurrent sur un coup mais sur la longueur, il avait peu de chance de tenir.

Gane au tapis pour la première fois

Ce coup est venu dans un deuxième round de folie. D'une droite, alors qu'on le pensait en train de s'endormir, l'Australien a mis Gane au tapis pour la première fois de sa carrière. Sauf que l'orgueil du Français, piqué, a répliqué dans la foulée avec un enchaînement dévastateur, à la tête mais surtout au corps. L'arcade en sang, Tuivasa a chancelé pendant plusieurs secondes, affichant une résistance étonnante. Sauf que les pions étaient placés.

Il ne restait plus qu'à conclure dans la troisième reprise. Fernand Lopez, coach de Ciryl Gane, insistait pour que son poulain continue de toucher son adversaire au corps. Message entendu par le Français, ouvrant au passage l'autre arcade de l'Australien. A 40 secondes de la fin du round, Gane a enchaîné les coups pour coucher Tuivasa et le finir au sol, avant l'interruption de l'arbitre. Victoire par KO dans la troisième reprise.

Un public de folie pour la première de l'UFC en France

Sous le regard de Francis Ngannou, qui l'avait battu en janvier, "Bon Gamin" a levé les bras dans un Bercy en feu. Après avoir été enlacé par son père sur le ring, Ciryl Gane a eu des mots pour le public... adressant du même coup un message à l'UFC, qui organisait pour la première fois un événement en France: "Je n'ai pas de mot. Personne sur cette planète ne s'attendait à ça de la part des fans en France. Mais regardez ça ! Vous avez l'Angleterre mais vous avez aussi Paris! Je n'ai pas de mot pour décrire ce que je ressens mais MERCI MERCI MERCI! On se posait beaucoup de questions sur ce qu'était le public français mais c'est un des meilleurs publics de la planète!"

La prochaine étape pour le Français? Se rapprocher d'une nouvelle chance mondiale. "En prochain adversaire? Peu importe qui, on y va pour la ceinture, je la veux!", répond Gane. La victoire au terme d'un combat spectaculaire est là. Mais le plus beau succès du soir, c'est peut-être la réussite de la première mondiale de l'UFC en France. A coup sûr, il y en aura d'autres.