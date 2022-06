UFC Paris: Manon Fiorot affrontera finalement Jessica Andrade le 3 septembre

INFO RMC SPORT - Alors que le combat de Manon Fiorot contre Katlyn Chookagian avait été officialisé il y a quelques jours pour l’UFC Paris du 3 septembre, l’Américaine a finalement décliné le combat. Mais une solution a vite été trouvée: la Niçoise, numéro 6 du classement des mouches, affrontera dans la capitale française la Brésilienne Jessica Andrade, ancienne championne dans la catégorie inférieure.

Ce ne sera finalement pas Katlyn Chookagian. Mais on ne perdra pas au change avec l’adversaire qui va la remplacer. Pour la première de l’UFC en France, le 3 septembre à l’Accor Arena (ex-Bercy) à Paris, Manon Fiorot devait affronter l’Américaine Katlyn Chookagian, numéro 1 du classement des mouches, pour un combat qui allait en cas de victoire rapprocher la numéro 6 à très grands pas d’un choc pour le titre contre la championne Valentina Shevchenko. Mais RMC Sport est en mesure de confirmer que ce combat, pourtant officialisé par l’organisation américaine il y a quelques jours, est désormais tombé à l’eau. Chookagian a en effet fini par décliner le voyage dans la capitale française pour "raisons personnelles".

Coup dur pour la Française? Pas vraiment. "The Beast" (son surnom), meilleure représentante du MMA français, ne pouvait pas ne pas être présente sur la première carte parisienne de l’UFC. Alors une solution a été trouvée. Elle se nomme Jessica Andrade. Ancienne championne des pailles, la catégorie inférieure, où elle avait détrôné Rose Namajunas en mai 2019 avant de perdre sa couronne contre Zhang Weili trois mois et demi plus tard, l’expérimentée Brésilienne – débuts professionnels en 2011, 32 combats en carrière, 23 victoires contre 9 défaites – était ensuite montée chez les mouches pour tenter de conquérir une nouvelle ceinture.

Après avoir mis KO… Chookagian pour sa première dans la catégorie en octobre 2020, elle n’avait pas pu empêcher Shevchenko de lui en infliger un pour conserver son titre en avril 2021. Revenue chez les pailles lors de son dernier combat, fin avril contre Amanda Lemos pour une victoire par soumission dès le premier round, Andrade reste numéro 3 du classement des pailles et représente une marche intéressante pour Fiorot dans sa montée vers les sommets après sa victoire sur Jennifer Maia, une autre Brésilienne, en mars. Avec son passé de championne chez les pailles, elle affiche même un nom plus ronflant que Chookagian, ce qui permettra à la Niçoise de ne pas perdre au change si elle la bat malgré un classement moins haut.



Il va bien sûr falloir adapter la préparation, par exemple sur les sparring-partners vu la différence de taille entre Andrade (1,58 m) et Chookagian (1,75 m), mais aussi le style d’opposition auquel s’attendra car la Brésilienne vient du judo et du jiu-jitsu quand l’Américaine avait fait ses premières armes dans les sports de combat en karaté comme Fiorot. Mais pas de quoi perturber la combattante française, prête à relever tous les défis sur la route du challenge ultime contre Shevchenko et qui a accepté tout de suite ce nouveau défi pour le 3 septembre à Paris. Où on peut compter sur Manon Fiorot pour savoir "recevoir" Jessica Andrade dans la cage comme elle sait si bien le faire.