UFC Paris: "No Limit", le film pour découvrir Nassourdine Imavov, gros talent dans l’ombre

Dans dix jours, Paris accueille le premier événement de l’histoire de l’UFC sur le sol français. Avec Ciryl Gane face à Tai Tuivasa en attraction principale. Dans l’ombre du "Bon Gamin", un autre talent va aussi prendre la lumière: Nassourdine Imavov, classé parmi les meilleurs moyens de la planète. RMC Sport vous fait découvrir ce phénomènne tricolore venu du Daghestan à travers un film événement.

Il a vu le jour au Daghestan, terre de combat, patrie de Khabib Nurmagomedov et de nombreux talents de MMA. Mais c’est à plus de 4000 kilomètres, à Paris, dans le pays où il est arrivé dans l’enfance, dans la ville où il est monté jeune adulte depuis son port d’attache de Salon-de-Provence pour vivre ses rêves, qu’il a aujourd’hui rendez-vous avec son destin.

Nassourdine Imavov sera l’une des deux têtes d’affiches tricolores de l’UFC Paris, le 3 septembre, premier événement en France de la principale organisation de MMA à travers la planète. Dans l’ombre de Ciryl Gane, la superstar de la discipline en France, mais avec l’occasion de marquer les esprits dans sa catégorie des moyens, où il pointe actuellement au douzième rang du classement des challengers. Avertissement à ceux qui ne connaissent pas encore "The Sniper" (il est déjà bien connu des passionnés): vous allez découvrir un phénomène.

Opposé à Joaquin Buckley, le représentant du MMA Factory – la même salle que Gane, à Paris, dirigée par coach Fernand Lopez – va pouvoir montrer l’étendue de son talent et de sa palette technique complète même s’il faudra faire l’attention à l’Américain, auteur du KO de l’année en 2020. A vingt-sept ans, ce garçon travailleur qui a commencé sa carrière pro début 2016 avant de débuter à l’UFC fin 2019 (11-3 en carrière, 3-1 à l’UFC) possède tous les atouts pour grimper vers son rêve de ceinture UFC. Il est aussi attachant, la tête bien posée sur les épaules, conscient de ce qu’il est et de ce qu’il veut.

"Je suis très gentil mais j’ai aussi un côté très méchant et très violent", sourit-il face à notre caméra. Pour mieux découvrir ce combattant passé par la boxe dans l'adolescence avant son rendez-vous dans l'octogone à Paris, RMC Sport vous propose son film "No Limit". Du Daghestan à l’UFC Paris, plongée dans le parcours et la construction de Nassourdine Imavov, l’une des trois plus gros talents français de l’UFC avec Ciryl Gane et Manon Fiorot. Un homme comme un poisson dans l’eau quand il s’agit de monter dans la cage pour combattre: "J’aime bien me battre depuis que je suis petit, donc j’ai aimé avoir le droit de le faire dans des règles…"