UFC Paris: pourquoi Gane peut encore rêver de la ceinture (et de marquer l’histoire)

Deux fois battu pour le titre incontesté des lourds, la dernière en mars contre la légende Jon Jones, Ciryl Gane doit battre Serghei Spivac ce samedi soir dans le combat principal de la deuxième édition de l’UFC Paris pour accrocher le bon wagon et continuer à rêver de la ceinture. Avec la possibilité de réaliser une première historique. Explications.

Il a été tout proche du Graal par deux fois. La première en janvier 2022 à Los Angeles, battu par Francis Ngannou sur décision unanime après avoir vu le Camerounais changer de stratégie et se tourner vers la lutte lors des trois derniers rounds (le jugement serait sans doute différent avec les critères actuels mais c’est un autre débat). La deuxième en mars dernier à Las Vegas, terrassé en deux minute par la légende Jon Jones. Mais aura-t-il un jour une troisième chance d’accrocher cette couronne incontestée des lourds de l’UFC?

Tête d’affiche de la deuxième édition de l’UFC Paris ce samedi soir, un an après l’avoir déjà été pour le premier où il enflammé la foule de l’Accor Arena en éteignant Tai Tuivasa, Ciryl Gane va jouer une partie de la réponse à cette question face au "Polar Bear" moldave Serghei Spivac. En affichant son ambition: "Le meilleur scénario pour moi est de faire la même chose que l’année dernière. Je veux faire passer un gros message et prendre cette ceinture. C’est mon objectif." Pour continuer à rêver d’or autour de la taille, l’ancien champion intérimaire doit battre Spivac.

Un passage obligé pour accrocher le bon wagon. Car sa catégorie pourrait bientôt voir ses cartes être rebattues. L’actuel roi de la division, Jon Jones, va affronter l’ancien champion Stipe Miocic lors de l’UFC 295 en novembre à New York. Problème? Les deux ont laissé entendre qu’ils prendraient leur retraite à l’issue de ce choc. La ceinture deviendrait alors vacante. Et ils ne seront pas nombreux à pouvoir la réclamer. Il y a le Russe Sergei Pavlovich, le nouvel épouvantail de la catégorie, numéro 1 du classement des challengers qui reste sur une série de six victoires de rang au premier round et qui sera le remplaçant pour Jones-Miocic au Madison Square Garden.

Il y a Tom Aspinall (numéro 4), remis en selle par son KO au premier round infligé à Marcin Tybura en juillet à Londres, un an après sa grave blessure à la jambe. Il y aura le vainqueur du choc entre l’Américain Curtis Blaydes (numéro 5) et le phénomène brésilien Jailton Almeida (numéro 9), prévu le 4 novembre à Sao Paulo. Bref, pour Gane, actuel numéro 2 du classement des challengers, il y a de la place dans le train. Pour squatter le premier rang et rêver d’un combat contre Pavlovich pour le titre vacant, il faudra peut-être en passer par Aspinall, qui sera présent ce samedi à Paris pour défier le vainqueur et dont le profil ultra complet poserait forcément des problèmes au "Bon Gamin".

S’il passe toutes ces étapes et finit par devenir champion incontesté, ce dernier aura renversé le sens de l’histoire. Si beaucoup n’ont pas eu la chance de connaître ça (certains encore actifs peuvent toujours le réaliser), sept combattants ont déjà obtenu une troisième chance pour un titre incontesté de l’UFC après en avoir raté deux: Alexander Gustaffson, Dan Henderson, Chael Sonnen, Pedro Rizzo, Kenny Florian, Urijah Faber et Joseph Benavidez (ce dernier en a même eu une quatrième, pour quatre défaites sur quatre). Mais aucun n’a réussi à remporter la ceinture après les deux premiers échecs. Si Ciryl Gane y parvient, il aura réussi à se créer un chemin inédit dans l’histoire de la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Un défi qui doit forcément le motiver très fort.