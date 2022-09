UFC Paris: Pourquoi il y a une polémique sur un coup de Gane (et pourquoi elle n’a pas lieu d’être)

Vainqueur de Tai Tuivasa dans un combat explosif ce samedi lors de l’UFC Paris, Ciryl Gane a dû faire faire face à une polémique lancée par un de ses anciens adversaires sur un possible coup illégal derrière la tête de son adversaire. On vous explique pourquoi elle n’a pas lieu d’être.

Analyse juste ou mauvais perdant? Peu après la performance magistrale de Ciryl Gane face à Tai Tuivasa pour le premier UFC Paris, Junior Dos Santos a pris la plume sur les réseaux sociaux pour accompagner une vidéo d’un coup délivré par le Français sur l’Australien peu avant l’arrêt de l’arbitre: "Ce Gane est un combattant sale! Il frappe encore derrière la tête. Qu’est-ce que les experts vont en dire cette fois?" Pour comprendre, il faut contextualiser.

Ancien champion des lourds de l’UFC, Dos Santos a été battu par "Bon Gamin" sur TKO en décembre 2020. Une défaite à l’issue de laquelle il avait accusé Gane de lui avoir adressé un coup de coude illégal derrière la tête juste avant de le "finir" qui aurait selon lui dû être sanctionné par l’arbitre. Cette fois, le Brésilien met en cause un coup de poing fermé façon marteau mis par Gane à Tuivasa quelques secondes avant l’arrêt de l’arbitre.

Une accusation gonflée par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui exprimaient leur accord avec "Cigano", certains pointant le fait que l’ancien champion intérimaire aurait perdu le combat sur disqualification dans une organisation comme le ONE. Alors, polémique qui a lieu d’être ou non? On penche largement vers la seconde solution. Pour le clin d’œil, on va d'abord rappeler que Dos Santos l'avait fait, et avec deux coups de suite dans une répétition bien plus volontaire, pour aller chercher le KO lors de sa victoire sur Derrick Lewis en mars 2019.

Sous un autre angle, on peut déjà observer que le Français ne touche pas vraiment l’Australien derrière la tête mais qu’il prend en partie le côté du crâne. Et de toute façon… Les coups derrière la tête sont illégaux dans le MMA. Mais vu le moment, dans le feu de l’action avec un adversaire qui bouge en permanence, on peut assurer que la chose n’était pas volontaire. Elle n’a pas non plus été répétée.

S’il avait fait du zèle, l’arbitre aurait pu décider de lancer un avertissement verbal à Gane. Voire de lui retirer un point même si la chose est plus rare – et c’est parfois dommage – dans le MMA que dans la boxe. Quand on connaît le scénario du combat, on n’a aucun doute qu’il aurait tout de même éteint Tuivasa vu son attitude guerrière et le soutien d’un public fabuleux. Quoi qu’il arrive, "Bon Gamin" ne méritait en aucun cas de ramasser une défaite à cause de ce geste.