UFC Paris: pourquoi Manon Fiorot dispute le combat de sa vie… qui mène au combat de sa vie

Absente l’an dernier en raison d’une blessure, Manon Fiorot est l’une des têtes d’affiche de la deuxième édition de l’UFC Paris ce samedi soir (en direct à partir de 18h sur notre chaîne Twitch puis 20h sur RMC Sport 2 et 22h30 sur RMC Découverte). Face à la légende Rose Namajunas, la Niçoise peut s’ouvrir la route d’un combat pour le titre. Où elle pourrait marquer à jamais l’histoire du sport français.

Elle lâche la sentence dans un fou rire. Quand le respect rencontre l’ambition. "J’ai été une grande fan de Rose, je regardais tous ses combats, mais ça ne va pas m’empêcher de lui faire du mal!" Pour son premier combat à l’UFC dans son pays, ce samedi soir à l’Accor Arena de Paris, Manon Fiorot a rendez-vous avec l’histoire. La sienne et celle du MMA. Face à "The Beast" (son surnom) se dresse une légende: Rose Namajunas, deux fois championne chez les -52 kilos et considérée comme l’une des plus grandes combattantes de l’histoire. L’Américaine monte de catégorie pour l’occasion et la Française va l’accueillir chez les -57 kilos. Pour le plus grand combat de MMA de l’histoire organisé sur le sol français jusque-là.

On en fait trop? Oh que non. Outre le pedigree XXL de son adversaire, qui compte plus de deux millions d’abonnés sur Instagram, l’enjeu est énorme. Numéro 2 du classement des challengers chez les mouches, Fiorot aura la route dégagée vers un combat pour le titre si elle s’impose. Si la victoire est au rendez-vous, il faudra ensuite attendre le résultat de la revanche entre la championne Alexa Grasso et l’ancienne reine Valentina Shevchenko, prévue le 16 septembre à Las Vegas, pour en savoir plus pour l’identité de celle qui se dressera entre la Niçoise et la première couronne incontestée dans la plus grande organisation de MMA pour un représentant tricolore hommes et femmes confondus.

Dans l’idéal, le clan Fiorot aimerait que la chose se fasse "au premier trimestre 2024". Mais pas de charrue avant les bœufs. Il y a d’abord l’obstacle Namajunas – et il est immense – à franchir. Un combat dans lequel la Française, absente du premier UFC Paris l’an dernier en raison d’une blessure, aura l’avantage du gabarit mais aussi celui d’être portée par tout un peuple. Dans l’ombre du porte-drapeau Ciryl Gane, la pensionnaire du Boxing Squad de son coach et compagnon Aldric Cassata a pu mener sa carrière étape par étape pour finir par arriver proche du sommet mondial de sa discipline.

Sa dernière victoire, en octobre 2022 contre Katlyn Chookagian, alors numéro 1 des challengers dans sa catégorie, obtenue malgré un genou en vrac dès le premier round, a symbolisé cette entrée dans le grand monde. Battre l’icone Namajunas à Paris tamponnerait définitivement son ticket. Très complète, Fiorot a les armes techniques pour le faire. Et un mental prêt à renverser des montagnes. L’ancienne pratiquante de karaté, muay-thaï et… snowboard combat aussi pour honorer la mémoire de son père, Daniel, malheureusement disparu trop tôt.

Elle lui avait fait la promesse de devenir championne du monde. Le Graal est là, tout proche. Mais les dernières marches du grand escalier sont toujours les plus difficiles à gravir. Fiorot va disputer le combat de sa vie face à Namajunas. Avec un objectif clair : s’imposer pour s’offrir le vrai combat de sa vie. Celui où elle pourrait finir la ceinture autour de la taille et marquer à jamais l’histoire du sport français. Bourreau de travail, source d’inspiration pour de nombreuses femmes, "The Beast" deviendrait alors sans doute une des plus grandes stars du sport féminin français. Les enjeux sont énormes. Il faut des épaules pour les assumer. Tant mieux. Manon Fiorot les a solides.