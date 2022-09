UFC Paris: "Prêt pour la guerre", les confidences de Gane sur RMC avant son combat

Tête d’affiche de l’UFC Paris, samedi soir, Ciryl Gane a assuré à RMC qu'être en France ne lui apportait pas de stress supplémentaire. Il se dit "prêt pour la guerre" dans son combat face à Tai Tuivasa.

Ciryl Gane est à quelques heures d'un combat historique, chez lui en France, samedi soir à l'UFC Paris face à Tai Tuivasa. "L'entraînement a été bon, le training camp a été bon, c’est une des plus grosses sources de confiance où aller puiser, a expliqué le Français à RMC samedi matin. Si l’entraînement a été bon, on arrive avec moins de doutes le jour du combat. Là on est à quelques heures du combat et on est prêt pour aller faire la guerre."

En revanche, le stress d'avant combat, lui, sera bien là. "C’est ce stress-là qui va m’aider, moi, à faire les choses bien. C’est ça qui va faire que je vais être lucide, précis dans mes gestes", assure Gane.

"J’ai eu une défaite mais ce n’est pas quelque chose qui m’a traumatisé"

Plus de sept mois après son dernier combat, perdu face à Francis Ngannou en janvier dernier, Ciryl Gane assure avoir digéré sa défaite. "Je suis vraiment passé à autre chose, j’arrive à faire la différence. Oui, c’est vrai j’ai eu une défaite mais ce n’est pas quelque chose qui m’a traumatisé. J’ai échoué sur la marche pour aller chercher la ceinture, là c’est une autre marche. C’est un autre défi, un autre challenge. Je n’associe vraiment pas les deux."

Pour la première de l'UFC en France, Gane tente aussi de profiter de l'évènement. "Bizarrement, je n’ai pas plus de stress que d’habitude, assure-t-il. Je suis content de ça, il n’y a pas de facteur supplémentaire qui va me surprendre. Être en France, à Paris, avec les fans, ça me rend juste un peu plus heureux."