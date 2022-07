UFC Paris: Taylor Lapilus sera sur la carte et affrontera l’Allemand Khalid Taha

Taylor Lapilus (30 ans), combattant MMA en poids coq et consultant RMC Sport, sera à la carte du prochaine UFC Paris, le 3 septembre prochain à l’Accor Arena de Bercy. Il sera opposé à l’Allemand Khalid Taha.

La programmation de la très attendue UFC Fight Night de Paris se précise un peu plus. Selon les informations de RMC Sport, Taylor Lapilus (30 ans) sera sur la carte du rendez-vous programmé le 3 septembre prochaine à l’Accord Arena de Bercy. Le combattant français, consultant RMC Sport, sera opposé à l’Allemand Khalid Taha dans la catégorie poids coq. "Double Impact" reste sur cinq victoires consécutives, dont un KO technique face à l’Angolais Demarte Pena, le 16 avril dernier à l’Ares FC 5. Mais il n'a plus combattu en UFC depuis 2016. C'était déjà un 3 septembre.

"C'est la première de l'UFC à Paris, on a vraiment envie d'y être"

En mai dernier, le combattant français confiait son optimisme sur sa présence à l'Accor Arena en affichant son impatience de "remettre un pied à l'UFC". "C'est la première de l'UFC à Paris, on a vraiment envie d'y être, confiait-il dans le podcast RMC Fighter Club. C'est un truc dont on a rêvé et qui se réalise finalement. Pour mon cas, sportivement, je pense avoir fait le boulot. C'est une belle main card."

Taylor Lapilus sera sous le feu des projecteurs pour cette première soirée UFC en France. Le combat principal (main event) opposera son compatriote Ciryl Gane à l'Australien Tai Tuivasa chez les lourds. "Bon Gamin", numéro un de la catégorie, tentera de reprendre le chemin de la victoire après avoir échoué dans la conquête du titre en janvier face au champion Francis Ngannou.

Manon Fiorot, autre star française de la discipline, sera également à l’affiche chez les mouches. Elle affrontera l’Américaine Katlyn Chookagian après le forfait de la Brésilienne Jessica Andrade. Cette dernière avait initialement remplacé… Chookagian, qui avait renoncé pour raisons personnelles avant la reprise des discussions pour la tenue du combat. Un autre Français sera à l’affiche de cette soirée, Nassourdine Imavov qui sera opposé à l’Australien Joaquin Buckley chez les poids moyens. Le Néo-Zélandais Robert Whittaker et l’Italien Marvin Vettori s’affronteront dans la même catégorie. Ce fut d’ailleurs le premier combat officialisé.

Celui-ci s’est bien complété depuis. L’évènement, qui sera à suivre lors d’une soirée exceptionnelle sur RMC Sport 1, suscite un gros engouement populaire. La billetterie a été prise d’assaut lors de son ouverture le 24 juin dernier. L’ambiance promet d’être bouillante et les combattants français pourront pleinement en profiter.