UFC: Phil Baroni, ancienne star du MMA, accusé d’avoir tué sa petite amie

Phil Baroni, ancien combattant américain de MMA, est accusé d’avoir tué sa compagne, retrouvée morte dans une chambre d’hôtel au Mexique, dimanche.

Phil Baroni (46 ans), ancien combattant MMA, est accusé d’avoir tué sa petite-amie dimanche dans un hôtel de San Pancho (Mexique). Selon la presse locale, l’Américain a lui-même prévenu la police touristique en patrouille autour de l’établissement en indiquant que sa petite amie, Paola, gisait inconsciente dans leur chambre. Les agents ont retrouvé cette dernière inanimée, allongée nue sur le lit, tout juste recouverte d’un drap et portant de multiples traces de coups sur le visage et de nombreuses parties du corps.

Une histoire de jalousie

Dans ses explications données aux enquêteurs, Baroni a indiqué être devenu jaloux après que sa petite amie lui a confié l’avoir trompé. Il l’aurait jetée dans la douche où elle se serait cognée la tête une première fois avant de glisser et de chuter de nouveau. Le combattant indique avoir ensuite porté sa compagne - encore consciente - dans le lit avant de quitter la chambre pour lui chercher des cigares et des bières. A son retour, il aurait alors constaté qu’elle était inanimée et ne présentait plus aucun signe vital.

Selon le premier rapport d’enquête, Baroni était en état d’ébriété et sous emprise de drogues (il aurait affirmé avoir fumé de la marijuana dans l’après-midi). Baroni a été arrêté pour homicide et placé en cellule. Il a combattu à dix reprises en UFC, catégorie reine du MMA, entre 2001 et 2011. Il a également évolué pour les franchises Pride (Japon), One Championshiop, Belltor et Strikforce. Son dernier combat remonte à 2019.

Dans une affaire distincte (et à l’issue beaucoup moins tragique), le patron de l’UFC, Dana White, s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après avoir été filmé en train de frapper sa petite amie dans une boîte de nuit mexicaine lors de la soirée du Nouvel An. Il a présenté ses excuses.