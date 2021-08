UFC: pourquoi Gane a hésité avant d’accepter le combat pour une ceinture contre Lewis

Ciryl Gane affronte Derrick Lewis dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC 265 à Houston. Le Français a expliqué à RMC Sport les raisons qui l’avait poussé à hésiter avant d’accepter ce combat pour le titre intérimaire des poids lourds et notamment la grossesse de sa compagne.

A 31 ans, Ciryl Gane ne prend plus seul toutes les décisions concernant sa carrière en MMA. Si "Bon Gamin" a l’occasion de devenir le premier combattant français avec une ceinture de l’UFC, il a pris le temps de la réflexion avant d’accepter ce duel avec Derrick Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds.

Avant de défier l’Américain de 36 ans dans la nuit de samedi à dimanche (dès 3h en exclusivité sur RMC Sport 2), Ciryl Gane en a dit plus auprès de RMC Sport. La naissance de son deuxième enfant en août a failli le pousser à décliner l’offre de Dana White.

"Ce qui a pu me faire hésiter c’est l’arrivée de ma deuxième fille, a lancé le combattant issu de la MMA Factory. Elle arrive au courant du mois d’août. Et j’espère qu’elle va arriver au terme et qu’elle ne va pas arriver avant. Parce que c’est ça qui déterminait que j’hésite et que je ne le fais pas."

Gane voulait refuser au départ

Après sa victoire sur décision unanime face au Russe Alexander Volkov, le 26 juin dernier, Ciryl Gane aurait pu prendre un peu de repos pour rester avec sa compagne pour la fin de grossesse. Mais le bouillant patron de l’UFC, Dana White, a rapidement voulu le faire enchaîner.

"J’en ai parlé avec ma compagne, avec tout le staff, avec toute la team, a poursuivi Ciryl Gane. On s’est dit que ce serait dommage de rater cette occasion-là. Madame elle m’a dit: «Tu ne peux pas louper ça non plus. T’inquiètes pas on va attendre.» Bon je ne sais pas si elle y croit quand elle me dit cela. Elle espère comme moi. Donc c’était un choix un peu compliqué. Un choix assez difficile. Surtout pour une personne comme moi. Genre moi d’emblée c’était non en fait."

Gane: "C’est l’opportunité, c’est mon métier"

Mais voilà, un main event et une chance pour une ceinture à l’UFC cela ne se refuse pas. Arrivé tardivement chez les pros du MMA, l’ouragan Gane a enchaîné neuf victoires en autant de combats. Quand Dana White lui a proposé ce choc contre Derrick Lewis, avec en cas de victoire un possible opportunité contre le champion Francis Ngannou, le Français a finalement accepté.

"[Qui l’a convaincu ?] C’est elle, c’est le staff, c’est l’opportunité, c’est mon métier, c’est tous les sacrifices que je peux faire pour ça. Si ce n’est pas moi ce sera quelqu’un d’autre, a encore précisé Ciryl Gane. Ce serait dommage tu vois. Il y a tout ça puis au final le terme est pour le 22 aout. Mais bon l’autre était arrivée un mois et demi avant, c’était dans des conditions assez particulières. J’épargne les détails mais au Canada j’avais un pneumothorax, je ne pouvais pas voyager et elle elle a pris l’avion à 7 mois. C’est peut-être aussi ça qui a aidé. Il y a eu plein de détails mais bon. Deux jours après l’annonce, on me demandait dans les deux jours-là je te disais non. C’est après avec un peu de calme, avec un peu de repos, avec des explications, on s’est dit vas-y on va y aller."

