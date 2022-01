UFC: pourquoi Gane a vanné Ngannou sur son médaillon "bling-bling"

Lors de la pesée publique avant le choc de l'UFC 270 (sur RMC Sport 2), Ciryl Gane a interpellé Francis Ngannou sur son étonnant collier, décrispant l'ambiance tendue durant le face-à-face et décrochant même un sourire à son adversaire.

C'est une scène qui a été observée de près et a fait l'objet de plusieurs interprétations. Lors de la pesée publique avant leur choc à l'UFC, à Anaheim en Californie, Francis Ngannou et Ciryl Gane ont rejoué un face-à-face d'une quinzaine de secondes devant les caméras du monde entier. D'abord froid, cet échange est retombé en pression à l'initiative du Français. Ce dernier a fait une remarque sur le collier "bling-bling" du Camerounais, ce qui n'a pas manqué de le faire sourire.

Gane interpellé par le médaillon numérique de Ngannou

Au micro de RMC Sport après la pesée, Gane est revenu plus en détails sur cette remarque. "En fait c'était un médaillon numérique, il avait un écran à l'intérieur avec des vidéos qui défilaient et tout, j'ai trouvé ça très original. Je ne sais pas exactement ce qui tournait, j'ai vu des vidéos de MMA, mais c'était très joli."

Le Français en a ensuite dit plus sur son ressenti à moins de 24 heures du combat. "Le sourire est là, mais je suis très concentré. Et j'ai hâte d'y être, hâte de voir ce que ça va donner. Je sais de quoi je suis capable, mais je serai aussi un peu spectateur de moi-même, j'ai hâte de voir ça. (...) Je ressens plus ce côté électrique qu'avant le combat contre Derrick Lewis."

Alors que Ngannou s'est avancé en annonçant une "belle victoire dans les deux premiers rounds", le combattant tricolore de 31 ans a été plus prudent. "Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sais que je suis capable de terminer le combat debout, de le terminer au sol, ou de le terminer sur de la gestion. On verra."

Résultat dans quelques heures sur RMC Sport 2 (prise d'antenne dès 23 heures, début de la carte principale à 4 heures).

