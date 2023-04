UFC: Pourquoi le choc Pavlovich-Blaydes devrait écrire l’avenir de Ciryl Gane

Troisième et quatrième du classement des challengers des lourds, Sergei Pavlovich et Curtis Blaydes s’affrontent ce week-end à Las Vegas dans l’affiche principale de l’UFC Fight Night (en direct samedi soir à partir de 22h sur RMC Sport 2). Un combat qui aura sans doute des répercussions sur le prochain rendez-vous dans la cage du Français Ciryl Gane. Explications.

Quel prochain adversaire pour Ciryl Gane? Battu en deux minutes par Jon Jones début mars pour la ceinture des lourds de l’UFC, le Français est reparti tout de suite à l’entraînement – avec un gros accent sur la lutte et le sol, domaines où il a été surclassé par l’Américain, comme on peut l’observer sur les réseaux sociaux – pour travailler en vue de sa prochaine échéance. Selon toute vraisemblance, et comme l’a déjà indiqué son coach/manager Fernand Lopez, elle devrait avoir lieu lors de la deuxième édition de l’UFC Paris évoquée pour début septembre. Mais contre qui?

Une partie de la réponse va sans doute venir de Las Vegas ce week-end, où l’affiche principale de l’UFC Fight Night organisé à l’UFC Apex opposera Sergei Pavlovich à Curtis Blaydes. "Cet événement est très intéressant car on passera forcément par les deux à un moment", prédit Fernand Lopez dans le dernier épisode de son émission King & The G sur YouTube. Présent dans le Nevada avec son associé Benjamin Sarfati pour le combat de William Gomis contre Francis Marshall sur la carte préliminaire, le patron du MMA Factory en profitera pour évoquer l’avenir de Gane avec les décideurs de l’UFC: "Ce n’est pas l’essentiel de notre voyage. Mais quand tu te déplaces au quartier général de l’UFC, tu optimises ton déplacement. (…) On s’est calé un rendez-vous dans la semaine."

Respectivement troisième et quatrième du classement des challengers de la catégorie, dans lequel notre "Bon Gamin" national occupe toujours la première place, le Russe Pavlovich et l’Américain Blaydes vont se croiser dans l’octogone pour un choc à gros enjeu : le vainqueur se trouvera en position idéale pour un combat pour la ceinture. Pas tout de suite, certes, car il y a d’abord des choses à régler pour le trône des lourds. Jones doit défendre son titre dans les mois à venir contre Stipe Miocic, l’ancien champion considéré comme le plus grand de l’histoire de la catégorie à l’UFC.

L’idée initiale était d’organiser ce choc à Las Vegas en juillet, à l’UFC 290, lors de l’annuelle International Fight Week. Mais les choses ont changé le week-end dernier. A écouter Jones sur les réseaux sociaux et Dana White (patron exécutif de l’UFC) en conférence de presse, l’objectif est désormais de monter ce combat pour l’événement numéroté du mois de novembre au Madison Square Garden, la célèbre enceinte new-yorkaise, qui pourrait avoir lieu le samedi 11 novembre, veille du trentième anniversaire de l’organisation. Un rendez-vous que Jones a même évoqué comme son possible "combat de retraite".

Bref, le vainqueur de Pavlovich-Blaydes devra patienter un peu. Et le perdant semble avoir un chemin clair pour vite revenir dans la discussion: affronter Gane à Paris et tenter de repartir de la capitale française avec une victoire en poche. Si on regarde le classement, presque rien d’autre ne ferait sens pour le combattant tricolore. Cinquième du classement des challengers, le Britannique Tom Aspinall vise un retour à Londres en juillet après un an d’absence suite à sa grave blessure à la jambe et a déjà défié le Polonais Marcin Tybura (dixième) dans cette perspective.

Le sixième, Tai Tuivasa, était l’adversaire battu par Gane à Paris en septembre dernier et reste sur deux défaites. Le septième, Alexander Volkov, a lui aussi déjà été battu par le Français (en juin 2021) même s’il vient de signer deux victoires de rang ces derniers mois. Et les combattants classés derrière partent de trop loin même si le Brésilien Jailton Almeida (douzième) va commencer à se rapprocher des sommets s’il signe une belle performance contre Jairzinho Rozenstruik (neuvième) mi-mai.

Tout semble donc réuni pour opposer Gane au perdant de Pavlovich-Blaydes. Voire au vainqueur si ce dernier est poussé à accepter un dernier challenge pour cimenter la place de futur challenger, même si Blaydes a déjà prévenu qu'il préférerait attendre. Et du côté tricolore, on a un préférence pour remettre les points sur les i. "Celui qui me démange pour l’affronter, c’est Curtis Blaydes, explique Fernand Lopez, car on a envie de se prouver des choses et qu’on est sorti du combat contre Jones avec beaucoup de frustration. On veut aller chercher ce qu’on considère comme le meilleur lutteur car gagner contre lui peut être très rassurant pour le reste de la carrière de Ciryl. Stratégiquement et statistiquement, vu son passé, il serait plus facile pour lui de gagner contre Pavlovich. Mais Blaydes, c’est le combat qui fait sens."

Dans ce billard à trois bandes, Gane pourrait aussi affronter le perdant puis le vainqueur dans un scénario qui pourrait permettre à "Bon Gamin" de disputer le titre en début d’année prochaine. Il faudra pour cela gagner en septembre puis compter sur une retraite de Jones et Miocic (qui l’a déjà annoncé lui aussi) après leur combat pour rendre la ceinture vacante. Si la logique sportive est respectée, un Gane victorieux à Paris serait alors sans doute dans les deux combattants appelés à se disputer la couronne incontestée des lourds avec le vainqueur de Pavlovich-Blaydes (la seule autre solution serait un Aspinall qui aurait gagné deux fois d’ici là, dont face à ce dernier).

Mais le chemin pour monter sur ce trône, après avoir buté deux fois sur cette marche face à Francis Ngannou puis Jones, ne sera pas simple. Entre un Blaydes connu pour ses grosses qualités en lutte et un Pavlovich qui frappe comme un sourd et éteint très vite la concurrence (série en cours de cinq KO/TKO au premier round), Gane n’aura pas la vie facile pour retrouver les sommets. Mais l’homme qui devra avoir appris de ses échecs sait déjà combien la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour devenir champion dans l’organisation mastodonte du MMA mondial.