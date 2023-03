UFC: pourquoi McGregor va devoir patienter pour revenir

De retour à l’UFC via l’émission The Ultimate Fighter, Conor McGregor est attendu dans l’octogone face à Michael Chander dans les prochains mois. Mais la superstar irlandaise devra attendre au moins six mois avant de remonter dans la cage, la faute à la législation antidopage. Une situation qui pourrait offrir à l’UFC la tête d’affiche parfaite pour son trentième anniversaire en novembre.

Quand reverra-t-on Conor McGregor dans l’octogone de l’UFC? Si la superstar irlandaise a officialisé son retour dans la plus grande organisation de MMA au monde via sa participation à la nouvelle saison de l’émission de téléréalité "The Ultimate Fighter" (TUF), dans laquelle il coache une des deux équipes face à Michael Chandler, reste à savoir quand il remontera dans la cage. Alors que la diffusion du TUF (qui vient d’être tourné à Las Vegas) s’étalera du 30 mai au 15 août aux Etats-Unis, beaucoup espéraient voir "The Notorious" combattre Chandler en fin d’été. Ils devront patienter un peu plus. Question de législation… antidopage.

Absent de l’octogone depuis juillet 2021 et sa terrible blessure à la jambe contre Dustin Poirier, McGregor est sorti du groupe de tests de l’USADA (agence antidopage américaine) auquel tout combattant UFC doit appartenir. Et qu’il faut réintégrer au moins six mois avant son retour aux affaires sportives pour pouvoir combattre. L’intéressé répète pourtant qu’il n’en aura pas besoin. Son absence était due à une blessure, l’ancien champion des plumes et des légers de l’UFC comptait bénéficier de "circonstances exceptionnelles" pour ne pas avoir à passer par cette case des six mois. "Il me faudra juste deux contrôles antidopage négatif", appuyait-il ces derniers jours au micro de l’émission "The MMA Hour". A priori, il a parlé trop vite. L’USADA a en effet décidé de réagir devant ces déclarations. Et à ses yeux, il n’y a aucune raison de lui accorder un traitement de faveur.

"Bien que nous rencontrions tous les athlètes qui entrent ou réintègrent le groupe de tests, nous n’avons actuellement pas de rendez-vous avec Conor et nous n’avons à ce jour pas reçu de nouvelles concernant sa sortie de retraite pour recombattre, écrit l’agence antidopage américaine dans son communiqué. Les règles de l’UFC stipulent clairement qu’en plus de deux tests négatifs, un athlète doit se rendre disponible pour des tests pendant six mois avant de retourner à la compétition. C’est un moyen équitable de s’assurer qu’un athlète n’utilise pas le statut de retraité pour obtenir un injuste avantage en utilisant des substances interdites pendant la période de retraite, ce qui améliorerait injustement leurs performances s’ils décidaient finalement de retourner à la compétition."

Et l’USADA de conclure: "Alors que les règles permettent à l’UFC de faire une exception à la règle des six mois dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la stricte application de la règle serait manifestement injuste pour l’athlète, notre position, que nous avons clairement expliquée, est que Conor devrait être dans le groupe de test pendant toute la période de six mois." Si on prend la date actuelle, à savoir le 20 mars, son retour ne pourrait donc pas se faire avant le 20 septembre minimum… s’il a bien réintégré le groupe de tests. Un coup dur pour l’UFC qui ne pourra pas exploiter le combat McGregor-Chandler juste après la diffusion du TUF? On pourrait le croire. Mais la situation pourrait finir par tourner à l’avantage de l’organisation mastodonte du MMA.

Si McGregor réintègre le groupe de tests avant le 11 mai prochain, ce qui ne devrait pas poser de problème, il sera disponible pour la samedi 11 novembre. Soit la veille de la date exacte du trentième anniversaire de l’UFC. Si rien n’a été officialisé pour l’instant, la rumeur évoque une carte exceptionnelle pour ce soir-là au Madison Square Garden de New York – le pay-per-view de novembre se fait là-bas depuis 2016 – pour célébrer ce passage à la trentaine. Avoir la plus grosse star de l’histoire de l’organisation, McGregor, en tête d’affiche principale de cet événement dans une ville à la grosse diaspora irlandaise serait un scénario idéal pour l’UFC. Presque un beau cadeau d’anniversaire.