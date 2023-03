UFC: Poussette dans la cage, gifle, ça chauffe entre McGregor et Chandler sur le tournage du TUF

Opposés dans l’émission de téléréalité The Ultimate Fighter avant de se retrouver dans la cage dans quelques mois, Conor McGregor et Michael Chandler se seraient chauffés fort lors du tournage vendredi dernier à Las Vegas. Info ou intox? Il faudra attendre la diffusion pour le confirmer.

Le premier épisode est prévu pour le 30 mai. Mais l’impatiences est déjà forte. Et ce ne sont pas les dernières rumeurs qui vont calmer la hype… Avec The Ultimate Fighter, l’émission de téléréalité qui offre un contrat à l’UFC à son vainqueur, Conor McGregor fait son grand retour dans la plus grande organisation de MMA au monde. Avec toujours cette capacité à créer la polémique autour de son nom.

La preuve avec des incidents – évoqués par Dana White, patron exécutif de l’organisation, lors de la conférence de presse de l’UFC 285 ce week-end – qui auraient eu lieu vendredi à Las Vegas sur le tournage da la trente-et-unième saison du show, débuté en février, où l’Irlandais est opposé avec son équipe à celle de Michael Chandler, les deux se retrouvant ensuite dans l’octogone pour le premier combat du "Notorious" à l’UFC depuis sa grave blessure à la jambe face à Dustin Poirier à l’été 2021.

Selon des informations signées Amy Kaplan, journaliste pour FanSided MMA, un des participants aurait été mis KO et McGregor aurait alors sauté dans la cage avant de pousser Chandler. Quelqu’un (on n’a pas plus de précisions) aurait alors été giflé. Puis les deux équipes sont rentrés dans la cage pour s’expliquer. La commission athlétique du Nevada, qui supervise tous les événements de combat dans cet Etat, a fini par séparer les deux clans. Info ou intox? En l’absence d’images pour l’instant, il faudra attendre l’émission pour le savoir. Basée à Las Vegas, où elle a pu interviewer plusieurs participants à l’émission ces derniers jours, la source qui révèle ces incidents est crédible.

Les souvenirs de 2015

Mais l’UFC peut aussi avoir fait fuiter des rumeurs pour faire grandir l’intérêt autour de l’émission, même si ce besoin semble bien moins nécessaire quand vous avez McGregor au casting. L’ancien champion des plumes et des légers de l’organisation mastdonte du MMA avait déjà participé à l’émission The Ultimate Fighter en 2015, quand sa popularité commençait à exploser, face à une équipe coachée par Urijah Faber. Fidèle à sa réputation, il avait régalé le public avec quelques séquences de clash restées dans la légende de l’UFC. Rebelote face à Chandler? Vu les premiers bruits, et le côté grande gueule et showman des deux, on y va tout droit.