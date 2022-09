UFC: Pyfer signe un énorme KO pour son premier combat, l’impressionnante blessure de Song

L’Américain Joe Pyfer effectuait son premier combat à l’UFC face Alen Amedovski samedi à Las Vegas. Une première plus que réussie puisqu’il s’est imposé par KO après seulement quatre minutes de combat au 1er round. Le main event a été marqué par la victoire par TKO de Cory Sandhagen sur le Chinois Yadong Song, ce dernier ayant été victime d'une impressionnante coupure à l'arcade sourcilière.

Joe Pyfer pouvait-il rêver plus beau cadeau d’anniversaire le jour de ses 26 ans ? A la carte d’une soirée UFC pour la première fois de sa carrière, le combattant américain a été aussi expéditif qu’impressionnant. Opposé au Macédonien Alen Amedovski dans la catégorie des poids moyens, il n’est resté que quatre minutes dans la cage. Le temps d’éteindre son adverse par KO sur une droite terrible. "Il lui a donné un médicament", s’exclame Taylor Lapilus, consultant MMA pour RMC Sport 2.

>> Pour ne rien manquer des soirées UFC, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

UFC : La blessure impressionnante de Yadong Song © RMC Sport2

Le calvaire de Song

Un peu plus tard, le main event qui voyait l’opposition entre les poids coqs Cory Sandhagen et Yadong Song a tourné à l’avantage de l’Américain. Un coup de coude au visage du Chinois a été à l’origine d’une impressionnante coupure au niveau de l’arcade sourcilière. Malgré un takedown sur Sandhagen, le Chinois, le visage en sang n'y voyait plus rien et est logiquement vaincu par TKO au 4eme round, l'arbitre décidant de stopper le combat après avoir jugé que Song n'était plus apte à combattre.