UFC: Rodriguez trop forte pour Dern

La Brésilienne Marina Rodriguez a battu sa compatriote Mackenzie Dern sur décision unanime samedi lors du Main Event de l’UFC Fight Night. Après sa 5eme victoire, la combattante auriverde se dit prête pour briguer la ceinture.

Pas de KO mais une belle victoire pour Marina Rodriguez. La combattante brésilienne était opposée à sa compatriote Mackenzie Dern samedi lors du Main Event à l’UFC. Face à l’ex-championne de jiu-jitsu brésilien, Rodriguez s’est imposée sur décision unanime (49-46, 49-46, 49-46). Si elle a fait la différence au 2eme round et s’est montrée plus dangereuse avec ses poings et ses coups de pied, elle a été parfois mise en difficulté au sol.

"Je suis prête à combattre pour combattre pour la ceinture"

"Elle frappe fort lorsqu’elle est au-dessus mais il n’y a eu aucun moment où je me suis sentie en danger sur une soumission, a-t-elle déclaré après sa victoire sur RMC Sport 2. Je ne voulais pas trop me livrer car je ne voulais pas qu’elle m’amène au sol. On a travaillé un peu plus lentement que d’habitude mais ça faisait partie du plan et on a gagné."

Après cette 5eme victoire de rang à l’UFC, Marina Rodriguez se dit prête pour un combat pour le titre. "Je suis prête à combattre cinq rounds, prête pour combattre pour la ceinture. Je me prépare. Je sais qu’il y a des filles devant mais si elles ne sont pas disponibles moi je le serai." Rose Namajunas, la championne, n'a qu'a bien se tenir...