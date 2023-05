UFC: "S'il est sérieux, faisons-le!", Dana White propose un contrat à Tyson Fury pour combattre Jon Jones

Invité de BroBible, Dana White s'est montré très enthousiaste et sérieux à l'idée d'un combat entre Tyson Fury et Jon Jones. Les deux hommes se sont interpellés ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Ces derniers mois, Tyson Fury n'a pas hésité à proposer un combat à Francis Ngannou, champion des lourds à l'UFC entre 2021 et 2023. Depuis quelques jours, même s'il n'abandonne pas l'idée d'affronter le combattant camerounais, le "Gypsy King" a trouvé une nouvelle cible en la personne de Jon Jones, nouveau patron des lourds à l'UFC. Dana White se dit prêt à organiser un combat entre les deux hommes.

Tout est parti d'un podcast de Joe Rogan où celui-ci a estimé que Jon Jones battrait Tyson Fury dans un combat de rue. Il n'en fallait pas plus pour toucher l'ego du Britannique, détenteur en boxe des ceintures de champion du monde poids lourds des quatre organisations principales.

"Je suis l'homme le plus méchant de la planète, a assuré Fury. J'ai entendu Rogan dire que Jon Jones pourrait me mettre en bouillie si nous étions dans une pièce ensemble. Je ne pense pas que ce soit le cas. Aucun homme né de sa mère ne pourrait me bousiller dans une pièce à lui tout seul. Quoi qu'il se passe dans cette pièce, j'en sortirai, sans aucun problème."

"On a une bonne relation avec Tyson"

Considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de l'UFC, si ce n'est le GOAT (soit le plus grand), Jon Jones a répondu rapidement à cette invective: "Hey Tyson, on dirait que Joe a touché un point sensible, a lâché l'Américain. J'admets que personne ne te touche sur ce ring en ce moment, mais il ne faut pas que ça te fasse oublier ce qui se passerait si tu mettais un pied dans ma cage. Si tu veux répondre à certaines de tes questions, appelle Dana. Je t'aiderai."

Interrogé par BroBible ce mardi, Dana White s'est montré plutôt enthousiaste à cette idée, même si pour lui Jon Jones "est le mec le plus méchant de la planète". "Vous savez comment je suis. Si Tyson Fury veut vraiment combattre Jon Jones à l'UFC, je ferai en sorte que cela se produise, a indiqué le taulier de la plus grande organisation MMA. Tyson si tu es sérieux; fais le moi savoir, on a une bonne relation avec Tyson. S'il est sérieux, faisons-le! Tout le monde peut parler, Tyson peut parler, Jon peut parler, je peux le faire mais faisons-le!"

Après des années à dominer les mi-lourds, Jon Jones a effectué son retour à l'UFC après plusieurs années d'absence face à Ciryl Gane, récupérant la ceinture chez les lourds dès son premier combat. Désormais, "Bones" a rendez-vous avec Stipe Miocic, l'ancien champion, considéré comme le plus grand des lourds. Jon Jones n'avait pas hésité à parler de retraite après ce combat contre Miocic.