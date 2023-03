UFC: Sandhagen fait chuter Vera et se rapproche d’un combat pour la ceinture des coqs

Le combattant américain Cory Sandhagen a battu Marlon Vera lors du main event de l’UFC Fight Night samedi à San Antonio (Texas). Le poids coqs US s’est imposé sur décision partagée. Il espère désormais obtenir un dernier combat contre Merab Dvalishvili avant d’espérer briguer la ceinture d’Aljamain Sterling.

Fin de série pour Marlon Vera. Le combattant équatorien qui restait sur quatre victoires de rang à l’UFC a vu son ascension stoppée par Cory Sandhagen, lors de l’UFC Night Fight samedi soir à San Antonio. Dominateur durant cinq rounds grâce à des frappes beaucoup plus variées, le numéro 5 des poids coqs s’est logiquement imposé face à "Chito", numéro 3 de sa division. Un succès sur décision partagée, un des trois juges ayant assez inexplicablement donné la victoire à l’Equatorien.

"Désolé qu’il n’y ait pas eu de KO"

"Lui, il est dur à frapper et moi aussi, a commenté à chaud Cory Sandhagen après son combat diffusé sur RMC Sport 2. Je suis désolé qu’il n’y ait pas eu de KO mais on est deux mecs très durs, c’est compliqué. Je savais qu’en gagnant les premiers rounds il allait me chercher à la fin mais je ne l’ai pas laissé respirer, même lors des trois derniers rounds." Déçu mais lucide, Vera, lui, reconnait qu’il est passé à côté de son combat : "J’étais prêt, je m’étais bien entraîné mais je n’ai pas pu démarrer comme il le fallait."

Ce beau succès en poche, Cory Sandhagen n’a pas osé réclamer un combat pour la ceinture face au champion Aljamain Sterling, lequel devrait affronter Henry Cejudo le 6 mai prochain. Il veut d’abord se frotter Merab Dvalishvili, leader de sa division. "Je veux cette place de numéro 1", prévient le combattant américain.