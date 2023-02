UFC: Spivak soumet Lewis dès le 1er round... et réclame Jon Jones

Le combattant moldave Sergey Spivak s’est facilement imposé par soumission au 1er round contre l'Américain Derrick Lewis ce dimanche lors du main event de l’UFC Fight Night 218 à Las Vegas. Après sa victoire, il a réclamé un combat contre Jon Jones, prochain adversaire du Français Ciryl Gane pour le titre mondial des poids lourds.

Il n’y a pas eu de combat entre Sergey Spivak et Derrick Lewis. Ce dimanche à l’occasion du main event de l’UFC Fight Night 2018, le Moldave, 12e des poids lourds, a battu l’Américain par soumission au premier round.

Recordman des KO à l’UFC (13 en carrière), "The Black Beast”, 37 ans, n’est plus que l’ombre de lui-même dans la cage. Spivak n’a pas eu à forcer son talent pour l’amener à plusieurs reprises au sol et le rouer de coups à la tête jusqu’à ce que Lewis soit contraint de taper.

"Mon heure est venue"

Alors que le combattant US concède une troisième défaite de rang, une première en carrière, Sergey Spivak affiche à 28 ans de grandes ambitions. "Mon heure est venue, a-t-il déclaré après avoir aussi réclamé son bonus auprès de Dana White, le patron de la prestigieuse ligue de MMA. Donnez-moi quelqu’un du Top 5. Un nom ? Je veux Jon Jones."

Dans une catégorie où la ceinture est vacante faute d’accord avec Francis Ngannou, la légende américaine réclamée par Spivak va d'abord se frotter au Français Ciryl Gane le 4 mars à Las Vegas. Un combat pour le titre mondial.