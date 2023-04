UFC: Stephan Bonnar est mort d'une overdose de fentanyl, un opioïde qui fait polémique dans les sports de combat

L’ancien combattant, Stephan Bonnar, a succombé à une surdose de fentanyl, cet opioïde de synthèse particulièrement létal aux Etats-Unis.

L’un des pionniers de l’UFC disparaissait avant Noël, le 22 décembre dernier. Retraité depuis 2014, l’Américain Stephan Bonnar, figure emblématique du MMA, s’éteignait à l’âge de 45 ans. Quatre mois après sa disparition, on sait désormais ce qui a coûté la vie à l’ancien combattant: une overdose accidentelle. Selon MMA Fighting, le bureau du médecin légiste du comté de Clark (Nevada) a jugé la mort de Bonnar "accidentelle" suite à une "intoxication au Fentanyl, au Parafluorofentanyl et à la Mitragynine".

Le fentanyl fait des ravages aux Etats-Unis

Le fentanyl est un opioïde de synthèse très puissant, très prisé chez les combattants. Il peut être prescrit par un médecin pour soulager les douleurs intenses. Il fait aussi l’objet de trafic hors du cadre médical et tue plusieurs dizaines de milliers d’Américains chaque année. Ces dernières années, le fentanyl a détrôné l'héroïne en devenant la première cause d'overdose aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, on parle de "crise des opioïdes". Le fentanyl a causé la mort d'environ 50.000 personnes aux Etats-Unis en 2017 et en 2019. Mais les décès liés aux overdoses d’opioïdes ont bondi de 17% entre 2020 et 2021, passant de 69.000 à 81.000. A Washington, capitale des Etats-Unis, près de 450 personnes sont mortes d'overdoses d'opioïdes en 2022, soit plus du double du nombre d'homicides.

Les modalités de prescription et de délivrance des opioïdes varient d’un pays à l’autre. En France, l’usage du fentanyl et de ses dérivés pharmaceutiques hors prescription médicale est interdit. En 2019, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) mettait en garde contre les risques de dépendance résultant d’une surconsommation des médicaments antidouleur contenant des opiacés. Mais la situation est loin d’être comparable à celle des Etats-Unis.

Le combat contre le fentanyl doit être mondial, a insisté le 16 avril l'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique. La veille, les autorités américaines avaient annoncé des sanctions contre des réseaux impliquant la Chine dans le trafic de fentanyl. Des entreprises chinoises sont accusées de fournir au cartel - lui-même visé par les sanctions - des composés chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl.