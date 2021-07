UFC: sur quelle chaîne regarder le combat McGregor-Poirier

Conor McGregor et Dustin Poirier s’affrontent pour une belle très attendue ce week-end Las Vegas, lors de l’UFC 264. Une soirée de MMA à vivre en exclusivité à la télévision sur RMC Sport 2, dès 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Un homme averti en vaut deux. Vainqueur du premier combat en 2014 sur un KO dévastateur dès le premier round, Conor McGregor s’est laissé surprendre par Dustin Poirier lors de la revanche à l’UFC en janvier dernier. Martyrisée par les coups de pied aux jambes de son adversaire, la star irlandaise a fini groggy contre la cage dès la deuxième reprise. Les images de l’ancien champion unifié des plumes et des légers au sol ont même fait le tour du monde après ce deuxième duel.

Humilié par son rival américain lors de ce deuxième combat, "The Notorious" compte bien régler ses comptes une bonne fois pour toute avec Dustin Poirier lors d’une belle qui s’annonce des plus spectaculaire à l’UFC 264. Une grande soirée de MMA à vivre en direct sur RMC Sport 2 dans la nuit de samedi à dimanche, dès 3h du matin.

Un show à ne pas manquer

A grand combat, dispositif d’exception pour vous faire partager cet événement numéroté de l’UFC. A partir de 3h du matin, l’émission MMA Center présentée par Thomas Desson lancera le show et les combats de la carte principale. Pour l’occasion, les comédiens Philippe Bas et Rayane Bensetti seront même les invités exceptionnels de RMC Sport 2 tout au long de la soirée.

A partie de 4h du matin, les combats de la carte principales débuteront avec une belle montée en puissance, avec notamment un choc entre Gilbert Burns et Stephen Thompson chez les welters, jusqu’à l’arrivée de Conor McGregor et Dustin Poirier. Et si tout cela ne suffisait pas à vous convaincre de vous lever pour voir l’UFC 264 sur RMC Sport 2, "The Notorious" s’est chargé de faire monter la pression avant le combat.

"Je vais te faire marcher à quatre pattes dans l’octogone samedi soir, a lancé Conor McGregor dans une référence sexuelle des plus imagées. Tu n’es qu’une petite ***. Ta femme c’est ton mari. Tu n’es qu’une petite ***, un petit idiot de plouc. Tu es la femme de Jolie (la compagne de Dustin Poirier, ndlr). Petite ***."

Le troisième combat de la trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Mais pour les moins courageux qui ne voudront pas se lever dans la nuit de samedi à dimanche, direction le site et l’app RMC Sport pour vivre ou revivre les meilleurs moments de cet affrontement tant attendu entre "Diamond" Poirier et Conor McGregor.

