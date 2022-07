UFC: trop fort pour Cannonier, Adesanya conserve sa ceinture des poids légers

De retour dans l’octogone à l’occasion de l’UFC 276 samedi à Las Vegas, Israel Adesanya a battu l’Américain Jared Cannonier sur décision unanime. Avec cette 23e victoire, le Nigérian naturalisé néo-zélandais conserve pour la 5eme fois son titre des poids moyens.

Intraitable Israel Adesanya. Il faudra encore patienter avant de voir le combattant nigérian chuter. Le showman, ex-star du kick boxing, a fait parler sa puissance et sa science du combat pour vaincre Jared Cannonier lors du main event de l’UFC 276 samedi à Las Vegas.

S’il n’y a pas eu de KO, il n’y a pas eu non plus de suspense à l’heure du verdict, Adesanya s’imposant logiquement sur décision unanime face à l’Américain (49-46, 49-46 et 50-45). Celui qui défendait pour la cinquième fois sa ceinture signe sa 23eme victoire dans la prestigieuse ligue et reste le roi incontesté des poids légers.

>> Pour ne rien manquer des soirées UFC, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

Adesanya veut sa revanche contre Pereira

"Cannonier a été maitrisé, remarque Taylor Lapilus, consultant MMA sur RMC Sport 2. Il n’y a eu aucun débordement. A voir, ce n’était pas le plus beau combat pour les fans mais ce qu’a fait techniquement Adesanya, maitriser Canonier qui est combattant assez brutal, c’est fort."

La suite, ce pourrait être un combat face à Alex Pereira, auteur d’un KO magistral face à Sean Strickland quelques minutes plus tôt et qui l’a battu en 2016 (également par KO): "J’avais commis une erreur et c’était en kick boxing, la prochaine fois, tu vas danser", promet The Last Stylebender.