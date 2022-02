UFC: Tuivasa éteint Derrick Lewis sur un énorme KO

C’est la sensation de l’UFC 271 samedi à Houston. L’Américain Derrick Lewis a été battu par l’étonnant combattant australien Tai Tuivasa, auteur d’un coup de coude et d’un KO magistral au 2eme round.

Un coup de coude et la lumière s’éteint. C’est un court résumé du combat des lourds entre Derrick Lewis et Tai Tuivasa, samedi lors de l’UFC 271 à Houston. Avant le main event le plus attendu de la soirée qui a vu Israel Adesanya conserver sa ceinture des poids moyens aux dépens de Robert Whittaker, l’affiche des lourds s’est terminée sur un gros KO au 2eme round. Si on avait plutôt imaginé une victoire du numéro 3 de la Division, revanchard après sa défaite contre le Français Ciryl Gane en août dernier, Tuivasa a créé la sensation avec un coup de coude terrible.

Un coup de tonnerre

"Derrick Lewis a pris des risques, remarque Taylor Lapilus, consultant MMA pour RMC Sport. C’est un coup de tonnerre." L’Américain KO, le combattant australien s’offre la plus belle victoire de sa carrière à l’UFC. "J’ai beaucoup de respect pour Derrick", a réagi Tuivasa qui ne s’est pas prononcé sur les prochaines échéances à l’UFC. Une chose est sûre, celui qui était numéro 11 de la division chez les lourds va faire un grand bon en avant au classement.