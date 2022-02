UFC: Tyson pense que Ngannou a "pris un peu du cœur" de Gane en le battant

Battu par Francis Ngannou pour le titre des lourds de l’UFC en janvier, Ciryl Gane va devoir rebondir lors de son prochain combat après sa première défaite depuis ses débuts dans les sports de combat. Une mission pas facile selon la légende de la boxe Mike Tyson, selon qui le revers face au Camerounais va laisser des traces dans la tête de "Bon Gamin".

Comment rebondir après un revers quand on n’avait jamais connu le goût de la défaite? Battu par Francis Ngannou en janvier pour le titre des lourds de l’UFC alors qu’il était jusque-là resté invaincu en muay-thaï (treize victoires) comme en MMA (dix succès), Ciryl Gane aura l'occasion de répondre à cette question lors de son prochain rendez-vous dans la cage. Un rebond attendu mais pour lequel on ne connaît encore ni la date ni le nom de l’adversaire, qui pourrait être l’ancien champion Stipe Miocic, l’ancien roi des lourds-légers Jon Jones, le nouveau numéro 3 de la catégorie – depuis son KO spectaculaire sur Derrick Lewis le week-end dernier lors de l’UFC 271 – Tai Tuivasa ou encore Curtis Blaydes (s’il bat Chris Daukaus fin mars).

Seule certitude: son coach, Fernand Lopez, a promis que "Bon Gamin" allait "manger" de la lutte et du travail au sol, point qui lui a coûté cher face au Camerounais à partir du troisième round. Mais il faudra peut-être aussi bosser sur le psychologique pour ne pas laisser l’ancien champion intérimaire des lourds trop gamberger après sa première défaite en carrière.

Pour Mike Tyson, plus jeune champion du monde des lourds de l’histoire dans le noble art, la tâche s’annonce compliquée: la légende de la boxe pense que le combattant français a été cassé psychologiquement par ce résultat et par le scénario du combat, où il avait dominé les deux premières reprises en striking (combat debout).

"Il a dû le brutaliser"

"Quand Francis a combattu Ciryl, il a pris un peu de son cœur, a lancé Tyson dans une conversation vidéo avec, entre autres, l’ancien double champion UFC chez les lourds et les lourds-légers Daniel Cormier. Il a compris qu’il ne pouvait pas battre Ciryl face à face, avec les poings, et il a dû aller le chercher. Il a dû le brutaliser." "Iron Mike", dont l’opinion peut être biaisée quand on sait qu’il aime beaucoup Ngannou qu’il a reçu plusieurs fois dans son podcast, sous-entend que le "Predator" a chamboulé l’esprit de Gane en lui faisant subir sa supériorité physique au sol.

Mais quand on connaît "Bon Gamin", qui a toujours répété "ne pas avoir peur de la défaite" et affirmé qu’elle ne changerait rien pour lui si elle arrivait, difficile de l’imaginer ne pas se remettre d’un tel revers. Réputé pour sa faculté à apprendre et assimiler vite, le Vendéen qui n’a pas hésité à travailler sur la psychologie depuis son arrivée au MMA Factory de coach Lopez – quand Ngannou ne voulait pas le faire à l’époque où il s’entraînait dans la salle parisienne – a toutes les armes pour se relever dès sa prochaine sortie dans l’octogone de l’UFC. A lui de le démontrer pour faire mentir Mike Tyson. On a aucun doute sur sa capacité à le faire. Et on a déjà très hâte de voir ça.