UFC: Un combat sous enquête pour paris suspicieux

Conclu sur un TKO au premier round, le combat UFC du week-end dernier entre Darrick Minner Nuerdanbieke Shayilan se retrouve sous le coup d’une enquête pour paris suspicieux. La blessure en début de combat du premier, dont le coach est un spécialiste public des paris sportifs, a-t-elle pu servir à nourrir la situation via un délit d’initié?

Le business grandit depuis des années. Et avec lui les questions d’éthique de se poser. Quelques jours après avoir annoncé à ses combattants et à leur staff l’interdiction de parier sur les combats d’autres athlètes de l’organisation, pour éviter les délits d’initié, l’UFC va peut-être avoir la preuve qu’elle a bien fait d’agir en ce sens. Selon une information révélée par ESPN, diffuseur américain de la plus grande organisation de MMA à travers la planète, un combat de l’événement Fight Night organisé à l’UFC Apex de Las Vegas le week-end dernier se retrouve en effet sous le coup d’une enquête pour paris suspicieux.

>> Suivez toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

Le combat concerné opposait l’Américain Darrick Minner au Chinois Nuerdanbieke Shayilan, conclu par la victoire du second via TKO au premier round. Problème? Selon une analyse menée par U.S. Integrity, société basée à Las Vegas spécialisée dans l’intégrité des paris et qui travaille en collaboration avec les bookmakers et les organismes d’Etat (Nevada) de régulation des paris sportifs pour surveiller ce marché, de nombreux parieurs ont profité des dernières heures avant le combat pour placer leur argent sur une victoire de Nuerdanbieke (déjà vu comme le favori) par KO/TKO au premier round et/ou sur un combat durant moins de 2,5 rounds.

"Quelqu'un savait quelque chose..."

Alors que des rumeurs tournaient sur une possible blessure pour Minner, situation confirmée au premier round lorsqu’il a touché sa jambe gauche en grimaçant après avoir envoyé un coup au corps de son adversaire après à peine trente secondes d’action, les cotes pour la victoire du Chinois (qui n’avait jamais terminé un adversaire avant la limite lors de ses trois premiers combats à l’UFC) sont passés de -220 à -420 dans les quatre heures précédant le combat. Après avoir été contactée par un bookmaker suspicieux des paris en cours, U.S. Integrity a mené une rapide analyse lui permettant d’alerter les régulateurs locaux trois heures avant le combat.

Certains bookmakers ont alors retiré la possibilité de parier sur cette opposition. Mais malgré des cotes moins favorables, les paris en masse ont continué. Ce qui a encore augmenté la suspicion sur la situation. Président de la société U.S. Integrity, qui ne peut imposer aucune sanction mais peut pousser les autorités à le faire avec ses investigations, Matthew Holt a expliqué à ESPN qu’il ne pouvait pas donner plus de détails sur l’enquête en cours.

De son côté, l’UFC a réagi via un communiqué: "Notre partenaire dans l’intégrité des paris, Don Best Sports, va analyser tous les faits et nous rendre compte de ses conclusions. A l’heure actuelle, nous n’avons aucune raison de croire que l’un des deux athlètes impliqué dans le combat, ou quiconque dans leur équipe, se soit comporté de façon irresponsable ou immorale." L’affaire prend une tournure inquiétant quand on pointe l’identité du coach de Minner, James Krause, ancien combattant connu pour sa passion pour… les paris sportifs, présentateur du podcast "1% Club" qui donne des avis sur "les meilleurs paris à faire" autour des événement UFC et qui a lancé une chaîne Discord populaire où il donne ses conseils pour parier.

A-t-il pu agir dans l’ombre en sachant que son athlète était blessé et ne ferait pas long feu dans la cage? D’autres dans l’entourage de Minner ont-ils pu faire de même? Selon des bookmakers interrogés par ESPN au sujet de cette affaire, deux possibilités existent: Minner aurait pu "lâcher le combat" ou cet afflux atypique de paris pourrait avoir pour origine une information qui aurait filtré sur la blessure de l’Américain. "Cela ne veut pas dire que c’était arrangé, témoigne le spécialiste Joey Odessa, mais plutôt que quelqu’un savait quelque chose."