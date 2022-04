UFC: un nouveau bonus en Bitcoin décerné par les fans

L'UFC a officialisé l'apparition d'un nouveau bonus, qui sera remis en bitcoins par l'un des sponsors de l'organisation. Celui-ci sera décerné par les votes du public et remis dès ce week-end lors de l'UFC 273.

C'est une innovation qui entrera en vigueur ce samedi soir, à l'occasion de l'UFC 273. Selon une information du journaliste spécialisé Aaron Bronsteter, confirmée par l'organisation, un nouveau bonus va voir le jour pour les combattants, remis par le public sous la forme d'un "Fan Bonus of the Night".

"Un excellent moyen d'impliquer davantage"

En clair, avec la collaboration d'un sponsor de cryptomonnaie (crypto.com), l'UFC va donner une donation en bitcoins à trois athlètes. Le public pourra voter jusqu'à trois fois dans la soirée en fonction de ses préférences et de ce qu'il souhaite mettre en évidence au cours de la soirée. Le vainqueur de ce bonus empochera 30.000 dollars, contre 20.000 pour le second et 10.000 pour le troisième. Les gains viendront s'ajouter à ceux déjà acquis.

Le sponsor concerné par ce nouveau bonus a déjà signé un important contrat en juillet dernier avec l'UFC, pour un montant estimé à 175 millions de dollars par an sur dix ans. Le logo s'affiche déjà sur la tenue des différents combattants. "C'est l'un des meilleurs partenaires que nous ayons jamais eu, commente Dana White, patron de l'UFC. Ils proposent constamment de nouvelles idées sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour nous connecter avec les fans. Ce nouveau Fan Bonus of the night est un excellent moyen d'impliquer davantage les fans dans nos événements."

Jusqu'ici, l'UFC versait déjà trois bonus par soirée liés aux performances comme le KO de la nuit. Chacun des bonus ajoute 50 000 dollars au gain total. L'UFC 273 aura lieu ce samedi soir à Jacksonville, en Floride, avec un combat notamment entre Alexander Volkanovski et Chan Sung Jung. Aljamain Sterling défiera lui Petr Yan.