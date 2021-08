UFC: "Un prétendant légitime", Ngannou relève le défi Gane

Francis Ngannou a salué dimanche la belle victoire de Ciryl Gane face à Derrick Lewis lors de l’UFC 265 à Houston. L’actuel champion des poids lourds attend avec impatience un duel pour le titre contre le combattant français.

Ciryl Gane est allé la chercher! Vainqueur par TKO de Derrick Lewis, "Bon Gamin" a fait traire ses détracteurs lors de l’UFC 265. Invaincu en dix combats pros en MMA, le Français de 31 ans a décroché la ceinture de champion intérimaire des poids lourds. Surtout, le protégé de Fernand Lopez est devenu le challenger indiscutable de Francis Ngannou pour le titre régulier. Le Camerounais l’a lui-même assuré au travers d’un message posté sur les réseaux sociaux.

"Une performance impressionnante de Gane! C’est désormais un prétendant légitime, a lancé l’actuel roi des poids lourds de l’UFC sur Twitter. A bientôt, mon garçon. Quand tu sais, tu sais."

Un combat entre Gane et Ngannou fin 2021?

Victorieux de Stipe Miocic pour conquérir la ceinture dans la catégorie reine en mars dernier, Francis Ngannou aurait pu disputer sa première défense face à Derrick Lewis ce week-end. Insuffisamment préparé, il a préféré décliner et l’UFC a choisi d’organiser un championnat intérimaire à la place. Cette fois, le Camerounais ne pourra pas reculer et affrontera Ciryl Gane.

Une opportunité que son rival français attend de pied ferme. "Bon Gamin" le sait, le vrai champion reste "The Predator". Pour le moment… car le combattant tricolore compte bien lui ravir le titre régulier dans les prochains mois.

"J’ai un réel détachement avec tout ça (la ceinture intérimaire, ndlr). Je ne vais pas dire que je m’en fiche devant les caméras mais il y a encore des étapes après. Le chemin est long et ce n’est pas terminé, a confirmé Ciryl Gane après sa victoire contre Derrick Lewis au micro de RMC Sport. Mais c’est une ceinture mondiale et je peux être fier d’elle. Ce n’est pas du tout fini. On sait très bien que le champion c’est Francis et si je veux unifier les ceintures il faut que je combatte contre Francis et que je gagne."

Le choc entre les deux champions des poids lourds de l’UFC aura bien lieu, c’est une certitude. C’est désormais à Dana White, le grand patron de l’organisation nord-américaine, de trancher. Gane VS Ngannou arrivera, reste à savoir où et quand. L’habituel événement organisé à la mi-décembre pourrait constituer un horizon crédible pour toutes les parties. On en salive déjà.