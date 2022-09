UFC: une bagarre avec Diaz, Chimaev et Holland fait annuler une conférence de presse

La conférence de presse organisée à l’occasion de l’UFC 279 a été annulée à cause d’une bagarre en coulisses. Nate Diaz, Khamzat Chimaev et Kevin Holland sont impliqués dans ces violents affrontements.

"C’est une situation très bizarre, une première à l’UFC." Lorsqu’il s'est présenté devant les journalistes ce jeudi, Dana White, le patron de la plus grande organisation de MMA au monde, a la mine des mauvais jours. Alors qu’il est à la tête de l’UFC depuis plus de 20 ans, il n’a jamais vu ça: une conférence de presse vient d’être annulée à cause d’une violente bagarre impliquant plusieurs combattants présents sur la carte de l’UFC 279, organisé dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas (à suivre sur RMC Sport 2).

"Désolé, ça ne va pas se faire. Désolé tout le monde. Faites-moi confiance quand je dis que c’est la bonne décision de ne pas faire cette conférence de presse. Pour la sécurité de tous, c’est la bonne décision", indique Dana White face aux médias, sous les huées de l’assistance.

En coulisses, de violents affrontements viennent d’avoir lieu. Dans un premier temps, les équipes de Khamzat Chimaev, opposé à Nate Diaz lors du main event samedi soir, auraient réglé un contentieux avec celles de Kevin Holland, qui doit quant à lui affronter Daniel Rodriguez ce week-end. D’après les informations de plusieurs journalistes présents sur place, une première altercation a éclaté quand Chimaev a mis un coup de pied dans la poitrine de Chimaev.

Chimaev: "Je leur avait dit de ne pas rigoler avec nous"

Dans la foulée, une fois que la situation s’était calmée entre Chimaev et Holland, Diaz et son clan seraient entrés en action pour en découdre avec le combattant suédois d’origine tchétchène. Aucune blessure n’a été rapportée, mais des coups de pieds et des coups de poing ont été échangés, tandis que de nombreux objets, comme des bouteilles d’eau, ont été lancés. D'après Dana White, les équipes de sécurité, en nombre insuffisant, ont été débordées par la situation.

“Je leur avait dit de ne pas rigoler avec nous. Kevin Holland a reçu sa part. Nate Diaz a reçu sa part", a lancé Chimaev dans une story Instagram. "Juste pour que tout le monde sache: j'ai offert à ce clown une coupe de barbe gratuite, a de son côté ironisé Holland. Je ne connais aucun endroit aux USA qui offre ce service gratuitement ! Je suis précis, je promets de ne pas le frapper. A votre service, tout comme le personnel de l'hôtel, mon frère."

Ça promet pour les combats - ceux prévus dans l’octogone - dans la nuit de samedi à dimanche.