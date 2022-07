UFC: une victoire et des larmes pour Paddy Pimblett

Le combattant britannique Paddy Pimblett s'est imposé par soumission face à Jordan Leavitt, samedi lors de l’UFC Fight Night à Londres. Très ému, il a dédié son succès à deux amis décédés avant de quitter la cage en larmes.

Il a enflammé et ému la mythique O2 Arena. A Londres, le chouchou des fans britanniques de MMA, Paddy Pimblett, a assuré le show dans la cage. Impressionnant au sol face à l'Américain Jordan Leavitt, le combattant de Liverpool s’est adjugé la victoire par soumission au deuxième round. Un succès de plus chez les poids légers pour l’Anglais, qui a quitté la cage en larmes, bouleversé par la mort de deux amis.

"Les hommes doivent parler!"

"Je voudrais dédier cette victoire à Baby Lee Hodgson. C’était un petit guerrier. Il est mort d’un cancer rare, a déclaré le Britannique après son combat. Et puis, à 4h du matin, on m’a appris le suicide d’un ami. Alors Ricky, cette victoire est pour toi !" Et "Baddy" d'inciter le gens à parler : "Il y a une stigmatisation dans ce monde car les hommes ne peuvent pas parler. Si vous êtes un homme et que vous avez du poids sur les épaules et si vous pensez que la seule façon de résoudre le problème est de vous tuer, parlez à quelqu’un. Parlez à n’importe qui ! Je sais que je préfère qu’ils pleurent sur mon épaule plutôt que d’aller à ses funérailles la semaine prochaine. S’il vous plaît, les hommes doivent parler!"