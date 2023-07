UFC Vegas 76 - Sean Strickland - Abus Magomedov : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end, l’UFC est de retour. Parmi les affiches de la soirée, Sean Strickland défie Abus Magomedov. Découvrons comment suivre cette nouvelle carte de l’organisation.

Pour cet UFC Vegas 76, l’organisation propose aux téléspectateurs du monde entier, pas moins de d’une dizaine de combats.

Avec pour point d’orgue, le duel attendu entre l’américain Sean Strickland et son bilan de 13 victoires pour 5 défaites à l’UFC et l’allemand Abusupiyan Magomedov qui affiche une victoire en un seul combat UFC. Une victoire acquise par K.O face à l’américain Dustin Stoltzfus en septembre dernier. Parmi les autres affiches au programme, l'américain Grant Dawson et son bilan de 7 victoires pour un match nul affronte le kazakh Damir Ismagulov dans un combat comptant pour la catégorie des poids légers. Dans cette même catégorie, le français Benoît Saint-Denis croisera le fer avec le brésilien Ismael Bonfim. Parmi les combats mis en avant, l’UFC propose aussi un duel féminin dans la catégorie des poids mouches entre la brésilienne Ariane Lipski et son bilan de 4 victoires pour 5 défaites et sa compatriote Melissa Gatto qui affiche 2 victoires pour une défaite au sein de l’organisation de Dana White. Dans la partie suivante, on vous détaille comment suivre cette reprise de l’UFC.

Suivre l’UFC Vegas 76 grâce au pass combat

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cet UFC Vegas 76, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 1 heure du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre RMC Sport, le groupe propose une offre spécifique et taillée pour les sports de combat. Grâce au pass combat, disponible pour 10 euros, vous pourrez suivre en direct et en replay, l’ensemble des combats de cet UFC Vegas 76. Le pass combat est évidemment proposé sans engagement de durée.

