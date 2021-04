UFC: Vettori domine Holland et réclame un combat pour le titre contre Adesanya

A l’occasion du choc des poids moyens à l’affiche de l’UFC Vegas 23 samedi soir, l’Italien Marin Vettori a logiquement battu l’Américain Kevin Holland sur décision unanime. Il rêve désormais de briguer le titre face au champion Israel Adesanya.

Et de cinq victoires de rang pour Vettori. La logique a été respectée samedi lors du combat principal à l’UFC Vegas 3 entre Marin Vettori et Kevin Holland. Dans la catégorie des poids moyens, l’Italien a dominé le combattant américain sur décision unanime à l'issue d'un combat sans éclat (50-44, 50-44, 50-44).

Celui-ci a débuté dans la douleur pour The Italian Dream, victime d’un coup de pied de Holland directement dans sa coquille. Averti, l’Américain a ensuite subi la loi de l’Italien. Beaucoup plus fort dans le combat au sol, celui qui est 6eme au ranking des poids moyens a totalement maitrisé son adversaire, signant le plus grand nombre de take down dans sa catégorie (11).

"Je veux affronter Desanya"

Rappelons que ce choc des poids moyens aurait normalement dû opposer Marvin Vettori à l’Anglais Darren Till mais celui-ci a déclaré forfait il y a une dizaine de jours en raison d’une fracture à la clavicule. Till a été remplacé par Holland, un combattant moins fort sur le papier mais qui avait réalisé une très belle année 2020 (5 victoires de rang) avant de chuter une première fois cette année, et donc une 2eme ce samedi. De son côté, Vettori (17-4-1) signe une nouvelle victoire qui le rapproche un peu plus des meilleurs. "Je ne suis très content de ce que j’ai fait, je voulais finir le combat, a-t-il néanmoins commenté à chaud. Mais cela reste une victoire. Je continue de progresser."

Et d’afficher de hautes ambitions. Car l’Italien réclame désormais un combat pour le titre face au champion nigérian Israel Adesanya. "Je veux affronter Desanya, a-t-il confirmé après son combat. C’est moi qui ait la plus longue série de victoires. Plein de combattants devaient se montrer et sont restés chez eux. Moi je suis là !"